Da una storia su Instagram abbiamo scoperto che Nina Moric e il figlio Carlos, oggi 15enne, sono stati insieme per festeggiare il 42° compleanno della modella croata, caduto qualche giorno fa, esattamente il 22 luglio. La notizia non è per niente banale, dato che la Moric sta lottando da tempo per riottenere l’affidamento del ragazzo, e che le occasioni per trascorrere un po’ di tempo con lui sono, per sua stessa ammissione, piuttosto rare. Il fatto che madre e figlio abbiano potuto passare insieme una ricorrenza così importante ha mandato al settimo cielo Nina Moric, che non ha caso ha commentato l’avvenimento scrivendo: ‘Il miglior regalo che potessi ricevere sei tu’.

Nata a Zagabria, capitale della Croazia (anche se ai tempi era ancora Jugoslavia), il 22 luglio 1976 e trasferitasi a Milano per lavoro alla fine degli anni ’90, Nina Moric ha compiuto 42 anni e per festeggiare si è concessa qualche giorno di relax a Lugano, dove è stata raggiunta a sorpresa da Carlos, il figlio avuto nel 2003 dall’allora marito Fabrizio Corona. Con loro c’era pure Luigi Favoloso, tornato da qualche settimana a fianco della Moric dopo gli screzi creatisi con la sua partecipazione al Grande Fratello.

Ricordiamo che da oltre due anni e mezzo Carlos Corona è sotto custodia della nonna, la signora Gabriella Privitera (la madre di Fabrizio Corona), per decisione del giudice del Tribunale dei minori di Milano. ‘L’affidamento è stato decretato in via definitiva’, ha spiegato di recente l’avvocato della Moric, ‘Abbiamo preparato il ricorso in appello, ma i tempi della giustizia non sono rapidi. Nel frattempo, il ragazzo vede la madre solo una volta alla settimana, per un’ora e mezza e sempre in compagnia di un educatore’.

Una situazione diventata insostenibile per Nina Moric, che per il figlio Carlos nutre un amore profondo: ‘L’atrocità di quello che mi stanno facendo non ha limiti’, ha detto qualche tempo fa in un’intervista a Chi, ‘E io non smetterò mai di combattere per mio figlio perché sono sua madre e lo amo più della mia vita, voglio solo che torni a casa sua. Questo massacro deve finire, c’è un ragazzino che soffre per colpa di un sistema che ha fatto i calcoli sbagliati’.

Tra l’altro pare che questa separazione forzata non stia facendo bene neanche al ragazzo: ‘Carlos è in un momento delicato’, ha confermato il legale della modella, ‘Si è chiuso in un mondo a parte, si protegge dal provare emozioni perché l’ultima che ha provato qualcosa è stato il dolore di essere separato dalla madre’.