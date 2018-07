Costantino Vitagliano, la madre sta male: ‘Vorrei guarisse per vedere crescere la nipote’

Costantino Vitagliano, ex tronista di ‘Uomini e Donne’ sta attraversando un periodo difficilissimo, la madre sta male. In passato, ospite di Barbara D’Urso, Vitagliano, aveva parlato dei problemi di salute della mamma raccontando che la donna aveva un polmone pieno d’acqua. L’ex tronista non ha specificato se al momento la mamma abbia le stesse difficoltà a livello di salute, ma si è detto molto preoccupato.

Intervistato da ‘Uomini e Donne Magazine’, Costantino Vitagliano rivela di essere in apprensione per le condizioni di salute della mamma. L’ex tronista si abbandona a uno sfogo sulla sua vita privata, sta soffrendo e vorrebbe che la madre guarisse.

Costantino Vitagliano preoccupato per le condizioni di salute della mamma

‘Dal punto di vista personale sto vivendo un momento difficile. Vorrei che mia madre, che in questo momento non sta bene, potesse guarire. Il mio sogno sarebbe che vedesse crescere mia figlia’, così Costantino Vitagliano racconta il dramma che la sua famiglia sta affrontando.

La sua bambina, Ayla, nata dalla relazione con la modella Elisa Mariani, ha quasi 3 anni e l’ex tronista vorrebbe che la nonna vedesse la nipotina crescere.

Costantino Vitagliano è molto legato ai suoi genitori, un’intervista rilasciata sempre al magazine del programma tv di Maria De Filippi, aveva raccontato di aver guadagnato cifre rilevanti in tv e di aver utilizzato i soldi per migliorare la vita della madre e del padre in particolare permettendo a quest’ultimo di andare in pensione.

Prima corteggiatore, poi tronista nel 2003, ‘Uomini e Donne’ ha regalato a Costantino Vitagliano fama e popolarità. Il suo è stato uno dei percorsi più seguiti del programma e Costantino ha descritto quel periodo come ‘travolgente’, un momento d’oro e ricco di impegni che gli ha anche permesso di guadagnare grandi cifre.

Costantino Vitagliano e le aspirazioni professionali

Dopo ‘Uomini e Donne’, Costantino Vitagliano è stato protagonista di moltissimi altri programmi. Inviato per ‘Stranamore’, concorrente del talent ‘Baila’, ma anche del ‘Grande Fratello Vip’ a cui ha preso parte nel 2016 e ospite fisso a ‘Quelli che il calcio’ tra il 2008 e il 2009.

Per quanto riguarda la sua carriera sul piccolo schermo, però, Costantino ha le idee chiarissime. Il suo desiderio resta uno solo: ‘Il mio più grande sogno professionale è rimasto quello di poter presentare una trasmissione tutta mia’, rivela l’ex tronista che ambisce a diventare un conduttore tv.