Al Bano e Romina Power sono stati avvistati nuovamente insieme in quel di Milano, dove sono stati paparazzati durante una cena romantica a lume di candela. I due ex coniugi, che hanno ristabilito un rapporto dopo la separazione, continuano a far discutere e a far sperare i fan in una riappacificazione.

A documentare la cena romantica di Al Bano e Romina Power è stato il settimanale Chi, che li ha avvistati dopo la festa organizzata dall’ex presidente dell’Inter Ernesto Pellegrini. I due cantanti si sono esibiti insieme per l’occasione e poi si sono concessi una serata tête-à-tête in un ristorante meneghino. Tra l’ugola di Cellino San Marco e la ex moglie sembra essere ritornata una certa serenità, favorita anche dalla separazione ufficiale di Al Bano dalla ex compagna Loredana Lecciso.

Ansa – Al Bano e Romina Power a Milano insieme

Al Bano regala a Romina un mazzo di rose

All’uscita dal ristorante, la serata di Al Bano e Romina è proseguita all’insegna del romanticismo.

Il cantante, da buon cavaliere, ha regalato un mazzo di rose rosse alla ex moglie approfittando dell’avvicinamento di un venditore ambulante.

Un gesto da uomo di altri tempi quale è Al Bano, da sempre considerato un gentleman dalle due donne alle quali è stato legato, Romina Power e Loredana Lecciso.

Ed è proprio con la ex moglie, poi, che Carrisi si è diretto verso l’hotel dove entrambi alloggiavano, concludendo così una serata che a molti è apparsa speciale.

Ansa – Al Bano con un mazzo di rose rosse

Al Bano e Romina, bacio durante un concerto?

Intanto, prima dell’uscita della notizia riguardante la cena romantica milanese di Al Bano e Romina, solo qualche giorno fa è iniziato a circolare un video girato durante un’esibizione dei due.

Al termine del brano proposto, il pubblico ha iniziato a chiedere un bacio tra i due e la cantante si è avvicinata all’ex compagno facendo esplodere i presenti.

Tra i due, però, pare non esserci stato un bacio e l’atteggiamento della Power potrebbe essere inteso come l’ennesima provocazione, simile a quelle che si sono susseguite nell’ultimo anno e che hanno fatto tanto discutere.

