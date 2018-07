Paul McCartney attraversa le strisce pedonali di Abbey Road, il video diventa virale

Paul McCartney attraversa le strisce pedonali di Abbey Road ed è subito ritorno alla Beatles mania. A riprendere il cantautore che ripercorre un tratto di strada divenuto ormai di culto, è Mary McCartney primogenita di Paul. Il video, pubblicato sull’account Instagram del compositore è diventato virale in pochi minuti.

Non è un semplice attraversamento pedonale, è uno stato di vita, un simbolo. Paul McCartney che ripercorre, dopo 49 anni le strisce di Abbey Road, per un fan dei Beatles, è emozione pura. La copertina dell’ultimo album registrato in studio dal celebre gruppo nel 1969 ha fatto la storia della musica. Lo foto dei Fab Four (scelta come copertina del disco) sulle strisce pedonali di Abbey Road è stata scattata da Iain Macmillan nell’agosto del 1969, un’ultima passerella prima dell’addio ai celebri studi di Abbey Road dove i Beatles hanno registrato la maggior parte dei loro successi e dove si erano spesso rintanati anche dopo l’addio ai tour nel 1966.

Paul McCartney attraversa le strisce di Abbey Road

Tra le grida dei passanti, il cantautore attraversa le strisce pedonali di Abbey Road. Questa volta Paul McCartney non è a piedi scalzi, come nello scatto del celebre album, ma indossa dei sandali.

@maryamccartney #PaulMcCartney #EgyptStation #AbbeyRoad A post shared by Paul McCartney (@paulmccartney) on Jul 23, 2018 at 5:23am PDT

Qualcuno, gli ha chiesto come mai non avesse le scarpe ai piedi all’epoca (un particolare su cui sono state alimentate molte leggende sul presunto caso della morte di McCartney e del suo sostituto) e nelle storie pubblicate su Instagram, il cantautore risponde: ‘Non c’è un significato speciale, faceva molto caldo’.

È la figlia Mary a riprenderlo. Il video, solo sull’account Instagram di Paul McCartney, ha avuto più di un milione di visualizzazioni. Sulla pagina della primogenita del compositore sono ben due i filmati che immortalano McCartney mentre attraversa le strisce pedonali di Abbey Road, a incuriosire è anche il commento che la figlia ha scritto a corredo del post.

‘Perché il ‘Beatle’ ha attraversato Abbey Road?’, bolle qualcosa in pentola? A quanto pare sì e a darci un’indizio è l’hashtag #EgyptStation. Il 7 settembre prossimo, infatti, uscirà il nuovo album da solista di Paul McCartney il cui titolo è proprio ‘EgyptStation’.

‘Come Together’; ‘Here Comes the Sun’; ‘Her Majesty’, sono solo alcuni dei successi contenuti in ‘Abbey Road’. Ritorna indietro nel tempo Paul McCartney, all’album che la rivista Rolling Stones, nel 2012, ha posizionato al 14º posto della lista dei 500 migliori album della storia. Qualche mese prima dell’uscita di ‘Abbey Road’ i Beatles si erano esibiti per l’ultima volta dal vivo in un concerto in cima alla terrazza della sede della Apple (il Rooftop Concert) poi erano tornati ad Abbey Road per un’ultima magia.