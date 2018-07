Paola Ferrari contro Belen Rodriguez: ‘Priva di ogni goccia di talento ma…’

‘Balalaika’ si è concluso una settimana fa, ma Paola Ferrari è tornata ad attaccare una delle padrone di casa del programma targato Mediaset: Belen Rodriguez. La giornalista sportiva non si può certo definire fan dello show di Canale 5 dedicato all’intrattenimento e al mondiale 2018, così, intervistata da Paola Perego a ‘Non disturbare’, la Ferrari non si è certo trattenuta e ha dato il suo giudizio lapidario sulla showgirl argentina.

Durante la messa in onda di ‘Balalaika’, Paola Ferrari ha riservato non solo attacchi al programma, ma anche qualche frecciata a Ilary Blasy e Belen Rodriguez.

Paola Ferrari contro Belen Rodriguez

Paola Ferrari non ama Belen Rodriguez e non lo nasconde. La padrona di casa di ‘Non disturbare’ ha mostrato alla giornalista una foto della showgirl argentina, Paola Ferrari è stata implacabile.

‘Bella, furba, ricca. Io l’ammiro perché più furbe non ne fanno. Io dovevo nascere così’, è stato il commento della giornalista. Paola Ferrari però non si è certo ferma qui e ha lanciato un vero e proprio affondo: ‘Chi riesce a portare a casa tanti soldi senza talento… se riesci ad avere un successo così pur essendo assolutamente priva di ogni goccia di talento, vuol dire che sei intelligente e brava’.

Paola Ferrari ha spiegato, inoltre, che i suoi tweet al veleno contro ‘Balalaika’ non erano riferiti alla Rodriguez, ma a chi non rispetta il calcio e usa l’immagine femminile in maniera inopportuna, ma ha aggiunto che i suoi commenti sul programma di Canale 5 erano anche rivolti alle donne che si prestano a questo tipo di show.

Insomma, quando Paola Ferrari ha cinguettato contro ‘Balalaika’ i suoi affondi erano generici. La giornalista però, nell’intervista è stata chiara, per lei Belen non ha alcun tipo di talento, ma è solo molto scaltra.

A proposito di solidarietà femminile, Paola Perego ha anche chiesto alla Ferrari di dare un consiglio a Belen Rodriguez. La giornalista anche qui ha dimostrato di avere le idee chiare: ‘Continuare così, mi auguro che trovi l’uomo giusto e consiglio di mettere via più soldi possibili per aprirsi una fattoria’.

‘Che tristezza, i sogni le aspirazioni…’, le ha fatto notare Paola Perego. ‘Non so che sogni e che aspirazioni abbia, però secondo me ne ha realizzati già tanti. Ha un successo strepitoso, guadagna bene, è famosissima, ha un figlio meraviglioso e avuto un sacco di fidanzati prestanti… magari dovrebbe trovare una stabilità sentimentale importante che per ognuna di noi è importante nella vita’, ha concluso la Ferrari.