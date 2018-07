Fan entusiasti per la foto di Nadia Toffa a spasso per Milano, apparsa sui profili social dell’inviata de Le Iene: l’immagine che ritrae la Toffa elegante e sorridente per le vie del capoluogo meneghino, ha racimolato infatti migliaia di like e condivisioni in poche ore, a testimonianza dell’enorme affetto che avvolge Nadia soprattutto da quando ha svelato di avere un tumore. Dopo un lungo periodo di silenzio, che aveva allarmato i fan, da qualche settimana Nadia Toffa è tornata a postare con frequenza sui social: speriamo sia un segnale che le cure stanno procedendo bene.

‘Ciao bella gente’, ha scritto Nadia Toffa per commentare la foto, ‘Ogni tanto è piacevole farsi carini semplicemente per fare una passeggiata. Per se stessi. Così… solo per sentirsi meglio. Oggi sono in giro per Milano e vi ho pensati. Vi abbraccio fortissimo e vi auguro una buona giornata. Tanti baci’. E la risposta dei suoi follower non si è fatta attendere…

Oltre 50 mila like su Facebook e 137 mila su Instagram, insieme a tantissimi messaggi di auguri e di incoraggiamento: ‘Sei bellissima’, ‘Sei sempre meravigliosa e stupenda’, ‘Che forza della natura!’, ‘Sei una bomba Nadia e sei il mio mito’, ‘Non hai bisogno di farti carina, lo sei di natura’, ‘Bellissima come sempre, il tuo sorriso è contagioso’, ‘Sei un esempio da seguire’ e così via.

Come forse ricorderete, Nadia Toffa ha rivelato di avere un tumore lo scorso febbraio durante una puntata de Le Iene, in cui ammise orgogliosamente di indossare una parrucca per nascondere la caduta dei capelli dovuta alla chemio. Da allora la ragazza bresciana è diventata un simbolo per chi, come lei, sta affrontando la sfida contro la malattia. E non è un caso, infatti, che tra i vari messaggi ne abbiamo letti tanti di persone alle prese pure loro con il cancro.

Ecco qualche esempio: ‘Condivido la tua stessa sorte, affrontandola come fai tu: con grande voglia di vivere e fiducia’, Sei da esempio per tutta quella gente che si lamenta per niente, io so cosa si prova’, ‘Forza Nadia, mia sorella ce l’ha fatta, tantissime persone ce la fanno e ce la farai anche tu’, ‘Anch’io sono una guerriera come te, mettiamocela tutta’, ecc.

Che dire, speriamo davvero di poter ricevere quanto prima l’annuncio della guarigione di Nadia Toffa, sarebbe fantastico. Intanto la conduttrice di Mediaset sta lottando come una leonessa e per il momento va bene così.