Mesi addietro, Luca Capuano aveva raccontato che la moglie Carlotta Lo Greco stava lottando contro un tumore, scoperto casualmente. A distanza di tempo da quelle dichiarazioni, a parlare è proprio l’attrice che ha sconfitto la malattia e ha deciso di ‘ascoltare di più il suo fisico’.

Carlotta Lo Greco ha parlato per la prima volta del tumore che l’ha costretta ad un lungo periodo di cure che le hanno fatto perdere i capelli. Intervistata da Più sani più belli, la moglie di Luca Capuano ha ricordato i primi sintomi della malattia, le sedute di chemioterapia e radioterapia che ne seguirono e il periodo difficile che ha superato grazie alla forza e all’aiuto della famiglia. L’attrice ha sofferto del linfoma non Hodgkin, una malattia che colpisce le cellule del sistema immunitario e che si è manifestata con un senso di spossatezza e con un po’ di febbre.

Carlotta Lo Greco: ‘Ho iniziato a perdere i capelli’

‘Continuavo a sentirmi spossata, in più erano sopraggiunti altri sintomi. Una febbricciola serale di poche linee, delle curiose sudorazioni notturne e della tosse persistente’ – ha spiegato la Lo Greco che, dopo i primi esami, non si allarmò particolarmente.

Dopo una febbre molto alta, poi, arrivò la diagnosi che la costrinse a cure sempre più forti: ‘Un periodo lungo, di quasi 5 mesi, in cui le terapie si facevano giorno dopo giorno sempre più complicate da sopportare’.

Poi, l’attrice ha iniziato a perdere i capelli e di quella triste situazione ha ricordato un momento in particolare: ‘Un giorno i piccoli rincasarono prima e mi trovarono senza capelli. Non potrò mai dimenticare l’abbraccio del mio primogenito’ – ha raccontato – ‘Mi strinse forte dicendomi: ‘Anche se tu rimanessi handicappata, resterai per sempre la mamma più brava del mondo’.

Carlotta Lo Greco è guarita dal tumore: ‘Ora mi ascolto di più’

Col tempo e con le cure necessarie, Carlotta Lo Greco è riuscita a combattere il tumore e a guarire dalla malattia.

‘Ho tagliato alcuni rami secchi e non mi fa più paura niente. Presa sempre da mille impegni, se prima tendevo un po’ a trascurare i segnali del mio corpo, oggi mi ascolto molto di più’.

Accanto a lei, il marito e attore Luca Capuano e i figli nati dal loro matrimonio, Matteo – nato nel 2008 – e Leonardo – nato nel 2013.