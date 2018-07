Laura Chiatti attacca Sandro Mayer: ‘Signore con il parrucchino che ama sm****rmi’

Laura Chiatti critica duramente Sandro Mayer per un servizio apparso qualche giorno fa sul settimanale ‘Di Più’. Nelle foto pubblicate dal giornale, Laura Chiatti è stata raffigurata con qualche chilo di troppo, gli scatti erano affiancati dalla didascalia: ‘Il pancione dell’estate’. L’attrice, che non ha gradito le foto, si mostra in grandissima forma e smentisce il direttore del settimanale.

Laura Chiatti sbotta contro Sandro Mayer e non le manda a dire. L’attrice non ha gradito un servizio pubblicato sul settimanale ‘Di Più’ e si è scagliata contro il direttore della rivista.

Laura Chiatti contro Sandro Mayer

Sono ben due i post che Laura Chiatti pubblica su Instagram contro Sandro Mayer, nel primo l’attrice mostra il servizio incriminato del settimanale del giornalista, nel secondo la moglie di Marco Bocci si mostra in costume con una pancia piatta e in perfetta forma.

Laura Chiatti sbotta perché le foto che le sono state scattate mentre girava uno spot sono state ritoccate e l’attrice denuncia: ‘Hanno aggiunto una pancia finta’.

‘Ma il direttore di di più cos’ha contro di me? Perché montare una foto simile? Ogni volta che pubblica cose su di me, sono cattive, e questo ‘sti ca**i, ma addirittura montare una pancia finta simile?’, tuona Laura Chiatti su Instagram.

L’attrice spiega che era impegnata sul set di uno spot e che dunque come avrebbe potuto ‘girare con quella pancia?’. ‘Non ho parole… si dia pace signor pinco pallo (Sandro Mayer ndr) e la smetta di denigrarmi continuamente. Le persone mi vedono, mi conoscono ed è abbastanza evidente che io non sia così’, scrive l’attrice.

Laura Chiatti dunque non ha mandato giù il servizio che è stato pubblicato e quasi non si dà pace, tanto che, sempre su Instagram, dedica un secondo affondo a Sandro Mayer.

A conferma che la sua pancia non è esattamente come è stata mostrata nel servizio del settimanale, Laura Chiatti smentisce il direttore Mayer pubblicando una sua foto in costume.

Pancia super piatta, l’attrice ribadisce che Laura Chiatti non è certo la donna mostrata negli scatti pubblicati dalla rivista. ‘Si dia piace, signore con il parrucchino che adora sm******i , perché non le ho mai concesso un’intervista per il suo giornale di m… io purtroppo per lei… sono così’, si legge nella didascalia al secondo scatto pubblicato dall’attrice.

A dare supporto a Laura Chiatti anche la moglie di Eros Ramazzotti, Marica Pellegrinelli che in un commento scrive: ‘Come ti capisco’. Per ora nessuna risposta o smentita da parte di Sandro Mayer, il direttore darà la sua versione dei fatti?