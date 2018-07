Francesca Barra e Claudio Santamaria, matrimonio in riva al mare a Policoro

Francesca Barra e Claudio Santamaria si sono sposati. Le nozze dell’attore e della giornalista sono state celebrate a Policoro, sul mare. I due si erano già sposati a Las Vegas, ma hanno voluto rinnovare le promesse davanti a parenti e amici e nella terra in cui si sono conosciuti da ragazzi, la Basilicata, anche regione di origine della Barra.

La giornalista lo ha sempre raccontato, con Claudio Santamaria ha ballato il suo primo lento a 11 anni. Lo scorso 21 luglio la coppia ha detto ‘sì’, questa volta davanti ad amici e parenti invitati alla cerimonia.

Francesca Barra e Claudio Santamaria, il matrimonio

L’attore e la giornalista si sono sposati in riva al mare. Francesca Barra è arrivata in barca, in abito bianco. Sulla spiaggia c’era il suo Claudio ad aspettarla. Il matrimonio, con rito civile è stato celebrato da Enrico Mascia, sindaco di Policoro e in uno scenario romantico e da sogno: il porticciolo turistico Marinagri.

I coniugi Santamaria Ferraro A post shared by Francesca Barra (@francescabarra1) on Jul 22, 2018 at 1:20am PDT

Claudio Santamaria ha accolto la sua amata con una serenata. L’attore romano, infatti, si è esibito in una dolcissima versione di ‘Love me tender’ di Elvis Presley.

Dopo lo scambio delle promesse, gli invitati hanno raggiunto i due coniugi sulla spiaggia vicina dove si è svolta la festa. Tantissime candele, tavoli in riva al mare e fiori in uno scenario marino suggestivo e romantico.

Marito e moglie. A post shared by Claudio Santamaria (@claudio_santamaria) on Jul 22, 2018 at 7:34am PDT

Il taglio della torta, con tanto di lancio della lanterna – come documentato sull’account instagram della giornalista – è stato fatto in riva al mare. I due coniugi, nonostante gli abiti da cerimonia, si sono poi tuffati in acqua per un bagno notturno.

Claudio Santamaria e Francesca Barra hanno finalmente realizzato il sogno di convolare a nozze e di festeggiare insieme a tantissimi amici e parenti. Il primo matrimonio tra l’attore e la giornalista era stato celebrato in gran segreto a inizio anno a Las Vegas, alle nozze non c’erano invitati.

Per l’attore romano si tratta delle prime nozze, mentre per Francesca Barra è il secondo ‘sì’. La conduttrice è stata infatti legata a Marcello Molfino, dal 2005 al 2016, dal matrimonio sono nati tre figli: Renato, Emma Angelina e Greta. Claudio e Francesca si sono rivisti quando lei era ancora sposata, ma la relazione era già in crisi e tra l’attore e la giornalista, che si erano conosciuti in Basilicata tantissimi anni prima, è scoccata la scintilla.