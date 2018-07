Ezio Greggio presenta il figlio Gabriele: ‘Vuole fare l’attore’

Ezio Greggio mostra sui social il figlio Gabriele, il secondogenito del conduttore vorrebbe fare l’attore. Nato nel 1995, il ragazzo vorrebbe intraprendere la stessa strada del papà e come si evince dal suo account Instagram ha dato già prova del suo talento recitando per la serie ‘Secret Diaries of a Call Girl’.

Ezio Greggio, ha ricevuto un premio all’Ischia Global Music Fest, ad applaudire il papà c’era anche il figlio Gabriele. Il conduttore di ‘Striscia la Notizia’ ha voluto con sé il secondogenito, per questa speciale occasione. Papà e figlio si sono mostrati abbracciati e sorridenti nello scatto pubblicato su Instagram da Ezio Greggio. ‘Con Gabriele Greggio all’Ischia global fest, uno straordinario appuntamento con star del cinema in arrivo da tutto il mondo’, scrive il conduttore di ‘Striscia la Notizia’ nella didascalia che accompagna la foto.

Il 30 maggio scorso, Ezio Greggio aveva già pubblicato una sua immagine insieme al figlio in occasione del compleanno di Gabriele.

Gabriele, chi è il figlio di Ezio Greggio

Notevole la somiglianza tra Ezio Greggio e il suo secondogenito, dal papà, Gabriele ha anche ereditato la passione per la settima arte. Il ragazzo sta coltivando questo suo grande interesse con gli studi. Gabriele ha infatti frequentato corsi di studio e di recitazione a New York e Londra. Dopo un anno nella Grande Mela dove ha preso il diploma di ‘film-making e acting for film’, il figlio di Ezio Greggio ha incrementato il suo talento con un’esperienza alla London School of Film Media and Performance con Kevin Spacey.

Gabriele è cresciuto sul set, insieme al papà. In un’intervista rilasciata qualche tempo fa a ‘Rb Magazine’, il ragazzo ha raccontato di essere stato spesso nel dietro le quinte dei film di Ezio Greggio e anche di ‘Striscia la Notizia’.

Gabriele ha poi coltivato questa sua passione e il suo talento all’estero. Conosce 5 lingue: italiano, inglese, spagnolo, francese e portoghese e ha già iniziato a muovere i primi passi nel mondo della recitazione.

‘Sono cresciuto in un ambiente dove l’arte e lo ‘show business’ era di casa, è stato facile innamorarmi del cinema e in particolare del mestiere dell’attore’, ha dichiarato il ragazzo che è quindi stato affascinato dal set e dalla macchina da presa e da tutto ciò che permette la realizzazione di un film.