Emma Marrone criticata per la cucina sporca, la cantante sbotta: ‘Non vi si regge’

Emma Marrone è stata presa di mira per una foto postata su Instagram e in cui la sua cucina, a detta di qualcuno, non è apparsa brillante e perfettamente pulita. Il popolo del web non perdona e se sei un personaggio influente pretende che in tutti gli aspetti il vip di turno faccia una bella figura e posti foto che siano impeccabili. Questa volta è toccato alla cantante salentina che per aver pubblicato uno scatto di una macchinetta per il caffé nelle sue storie di Instagram è stata bacchettata. La risposta dell’ex concorrente di ‘Amici’ è esilarante.

Alcuni follower di Emma Marrone pretendono che il suo piano cottura sia perfettamente pulito. La cantante ha postato una semplice foto di una moka su un fornello per dare il buongiorno ai suoi fan ed è stata sommersa dalle critiche. Qualcuno ha fatto notare alla cantante di non avere la cucina perfettamente pulita, ma Emma ha risposto a tono agli attacchi del tutto insensati che le sono stati rivolti.

Emma Marrone criticata per la cucina sporca

‘Buongiorno!! Questa è la seconda sveglia’, ha scritto Emma in una storia Instagram postando la foto di una macchinetta per il caffé su un fornello. Apriti cielo, la cucina di Emma Marrone non brilla di luce propria: qualche briciola, qualche macchia di acqua e alcuni fan ne hanno approfittato per evidenziarlo.

La povera Emma si aspettava un semplicissimo, ‘Buongiorno’, risposta logica al suo iniziale saluto, ma no: è stata sorprendentemente sommersa dalle critiche e da chi l’ha bacchettata e le ha tirato virtualmente le orecchie per una cucina dall’aspetto non impeccabile.

Non è la prima volta che la cantante attira su di sé critiche e i leoni da tastiera sono sempre in agguato anche quando si tratta di un semplice scatto che mostra un aspetto quotidiano e semplicissimo della vita della Marrone. Gli haters si aggrappano a tutto.

La risposta di Emma Marrone alle critiche sulla cucina sporca

La risposta di Emma Marrone alle critiche sulla cucina sporca non si è fatta attendere molto. L’ex concorrente di ‘Amici’ ha pubblicato un video, sempre nelle sue storie di Instagram.

‘Volevo dire a tutte le signorine Rottermaier che la cucina è la mia e la lavo quando mi pare. E penso anche a tutte quelle donne che non cucinano per non sporcare. Ogni tanto siate leggere per favore, perché veramente non vi si regge’, Emma ha così risposto per le rime a chi l’ha criticata.