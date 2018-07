E’ un anno di cambiamenti per Antonella Clerici che, dopo aver lasciato La prova del cuoco, si trasferirà lasciando Roma, la città che l’ha ospitata per ben 28 anni. La conduttrice, infatti, andrà a vivere a Milano insieme al compagno e alla figlia Maelle.

Nell’ultima notte ‘da romana’, quindi, Antonella Clerici si è lasciata andare ai ricordi e con un post su Twitter ha condiviso il suo stato d’animo. Malinconia, grandi aspettative, tristezza e gioia si leggono nelle parole della conduttrice che ha lasciato il timone de La prova del cuoco dando precedenza alla famiglia e agli affetti. Dopo anni di lavoro continuo, infatti, la Clerici ha scelto l’amore – per il compagno Vittorio Garrone e per la figlia Maelle – decidendo di rallentare i ritmi e di dedicarsi a programmi meno impegnativi del celebre cooking show di Rai 1.

Antonella Clerici: ‘Sorrido, grazie Roma per tutto’

‘Ho vissuto 28 anni a Roma. Una città che mi ha dato moltissimo’ – ha iniziato a scrivere Antonella Clerici nell’ultima notte trascorsa nel suo appartamento capitolino.

Così, la conduttrice, che proprio durante gli anni trascorsi nella Capitale ha avuto la piccola Maelle, ha conosciuto tantissimi amici e si è costruita una ‘splendida carriera’, ha salutato la città con un nodo in gola.

‘Finita l’estate non tornerò nella mia casa. Nell’ultima notte da ‘romana’ penso ai tanti addii di quest’anno e al futuro che mi aspetta’ – ha concluso – ‘Sorrido, grazie Roma per tutto’.

L’anno appena trascorso è stato molto intenso per Antonella Clerici, che dopo la morte di Fabrizio Frizzi, ha deciso di rallentare e di dedicarsi di più alla vita privata.

Così, dopo 18 anni al timone de La prova del cuoco, la conduttrice ha lasciato il testimone a Elisa Isoardi, rimanendo grata alla Rai per aver compreso le sue esigenze personali.

Antonella Clerici, conduttrice di Portobello

Dopo il cooking show di Rai 1, infatti, Antonella Clerici si dedicherà ai programmi di prima serata e dalla prossima stagione televisiva avrà l’opportunità di riportare in tv Portobello, celebre programma condotto da Enzo Tortora.

‘Cercherò di essere all’altezza di un programma da sempre nel cuore della gente’ – ha detto la Clerci in una intervista – ‘Rispettando l’indimenticabile Enzo Tortora il cui stile di conduzione era già allora, moderno e unico’.

Portobello si sconterà il sabato sera con Maria De Filippi, ma la Clerici sembra non aver alcuna paura: ‘Senza dubbio ho un’avversaria di tutto rispetto che mette una task force in onda non indifferente, ma non è una lotta tra me e Maria’.