Grande Fratello Vip, Ridge di Beautiful farà parte del cast

I provini per la nuova edizione del Grande Fratello Vip sono in corso, Ilary Blasi e la produzione sono impegnati a scegliere tutti i concorrenti che avranno la possibilità di entrare nella casa più spiata d’Italia. Il settimanale Vero ha diffuso la notizia che riguarda una quasi certa partecipazione di uno degli attori principali di una soap opera molto amata dal pubblico italiano.

Si tratta di Ronn Moss, ebbene sì, Ridge è uno tra i nomi che circolano. In realtà è diverso tempo che l’attore non interpreta più questo storico ruolo, ma la popolarità non lo ha mai abbandonato e la sua permanenza a Roma renderà molto felici tutte le sue ammiratrici italiane.

Non sarebbe la prima volta in una trasmissione italiana, infatti Ronn Moss ha già partecipato qualche anno fa a Ballando con le stelle, lo show danzerino di Milly Carlucci.

Si è parlato anche della presenza di Katherine Kelly Lang, ma a quanto pare Brooke Logan ha smentito, dichiarando che un reality show non è nei suoi programmi al momento.

Gli altri possibili nomi: Manuela Arcuri e il fratello Sergio, Elisabetta Gregoraci (Briatore le darà il permesso?), Claudia Galanti, Francesco Monte, Sara Tommasi e tanti altri.

Nulla di sicuro, la scelta del cast è ancora da definire.