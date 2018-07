Bianca Atzei ha un nuovo amore?

Dopo la sofferenza per la fine della storia con Max Biaggi, sembra che sia tornato il sereno per Bianca Atzei. Le indiscrezioni su un nuovo amore per la cantante giravano da un po’, si era parlato della sua profonda amicizia con Jonathan Kashanian, nata durante la trasmissione L’Isola dei Famosi, che sarebbe stata in realtà qualcosa di più, ma soprattutto del bacio con Cesare Carboni.

Tutto era stato smentito e in effetti l’uomo che fa battere il cuore alla bella Bianca sarebbe un altro: si tratta di Claudio Fusina, architetto milanese. Il settimanale Novella 2000 parla del loro incontro avvenuto in un ristorante di piazza del Carmine e sembra che non sia stato l’unico. I due si sono già visti, sempre nello stesso locale, molto vicino allo studio di Fusina, almeno altre due o tre volte.

La voce di questa nuova relazione per la cantante è stata confermata da un selfie dei due insieme nelle Stories di Instagram.

I momenti bui sono finiti, dopo la forte delusione avuta da Biaggi, la Atzei riappare felice e sorridente e sembra pronta ad accogliere di nuovo l’amore. L’esperienza da naufraga le sarà servita a riflettere e ritrovare la pace interiore?

Per il momento Bianca sembra proprio rinata.