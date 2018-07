Cristiano Ronaldo continua a far discutere: il calciatore della Juventus avrebbe lasciato una mancia da 20mila euro ai dipendenti di un resort in Grecia presso il quale ha soggiornato insieme alla famiglia. Visti i guadagni del bomber, però, per lui si tratta di cifre ‘irrisorie’.

A riportare la notizia sulla mancia da capogiro lasciata da Cristiano Ronaldo è il quotidiano The Sun, che rende noti i costi delle vacanze in Grecia dell’ex calciatore del Real Madrid: per il soggiorno in una villa da 630 metri quadrati in un resort della penisola, ha speso 8 mila euro a notte e, prima di andare via, ha lasciato un vero e proprio regalo a tutti i dipendenti della struttura. Non è da tutti, infatti, ricevere una mancia pari a 20mila euro, ma con Cristiano Ronaldo tutto diventa possibile.

Cristiano Ronaldo, i guadagni da capogiro

L’acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus è stato definito ‘l’affare del secolo’ per le cifre da capogiro che ruotano attorno al calciatore.

Ronaldo, infatti, oltre ad essere uno degli sportivi più forti, è anche un marchio ricercato e pagatissimo dalle aziende e dagli sponsor.

Il passaggio dal Real Madrid alla Juventus è costato oltre 100 milioni di euro e Cristiano Ronaldo ha firmato un contratto da 31 milioni all’anno fino al 2022.

Inoltre, secondo recenti ricerche, pare che il patrimonio netto del calciatore si aggiri tra i 230 e i 290 milioni di euro, mentre secondo Forbes, Cristiano Ronaldo avrebbe guadagnato solo nel 2017 ben 93 milioni di dollari, più di ogni altro sportivo.

Viste queste cifre, dunque, si comprende come mai il calciatore abbia lasciato una mancia così onerosa ai dipendenti del resort greco in cui ha soggiornato con la famiglia.

Cristiano Ronaldo, la vita privata

Se la vita calcistica di Cristiano Ronaldo è nota a tutti insieme ai guadagni che ne derivano, gli aspetti più intimi e privati del calciatore sono poco conosciuti.

Il fuori classe della Juventus è papà di quattro bambini: il primo, Cristiano Jr, ha otto anni e il calciatore ha preferito non far sapere il nome della madre; poi ci sono Eva e Mateo, nati da una madre surrogata.

Solo dopo i tre figli, Ronaldo ha incontrato l’amore con Georgina, sua attuale compagna dal 2016 e da lei ha avuto la quarta figlia, Alana Martina.