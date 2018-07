Sono poche le donne di spettacolo che si mostrano senza trucco su Instagram e Caterina Balivo fa parte di questa ristretta cerchia. La conduttrice Rai ha postato uno scatto in cui si guarda allo specchio senza luci d’effetto e l’intervento di esperti make up artist. Il risultato è eccellente e i fan la premiano.

‘Non ho mai amato guardarmi allo specchio, a stento lo facevo quando mi pettinavo’ – ha scritto Caterina Balivo mostrandosi completamente senza trucco. Il motivo per il quale la conduttrice, appena promossa su Rai 1 con il programma Vieni da me, si è mostrata al naturale è presto detto: ‘[...]Pensavo che il tempo non potesse cambiarmi ma solo gli anni e le esperienze’. E, in effetti, la Balivo è la testimonianza che le donne, con il passare del tempo, possono solo migliorare: esteticamente e nello spirito.

Leggi anche: Caterina Balivo, commossa per l’addio a Detto Fatto: ‘Chiamate già l’altra’

Caterina Balivo: ‘Oggi mi guardo di più’

‘Oggi non mi pettino più ma mi guardo di più’ – continua Caterina Balivo, che ha ricevuto migliaia di like e di complimenti da parte dei suoi follower.

In tanti, infatti, apprezzano il suo essere acqua e sapone, il fatto di non essere ricorsa alla chirurgia estetica e l’atteggiamento tipico dalla ragazza della porta accanto.

Intanto lei, subissata dai complimenti, ha dimostrato di essere stata in grado di accettare il suo aspetto nonostante quei difetti che agli altri passano inosservati.

‘Guardo la mia ruga di espressione labiale, la mia macchietta solare sulla guancia destra, le zampette di gallina quando sorrido e il mio naso che non è più perfetto per la botta al vetro presa lo scorso anno’ – si legge ancora nel post della conduttrice, che ha concluso con ironia – ‘Ecco facevo bene a guardarmi prima. Si scherza ma manco tanto eh…’.

Leggi anche: Caterina Balivo su Instagram fa una domanda impertinente alla sua autrice: ‘E tu con chi…?’

Caterina Balivo sui social ‘senza filtro’

Caterina Balivo è uno dei personaggi tv più attivi sui social, che utilizza per raccontare se stessa e la sua vita privata al di là della televisione.

‘Uso i social per lavoro e per rimanere in contatto con tutti voi’ – ha spiegato la conduttrice – ‘Senza filtro e per mostrarvi qualcosa in più di me, al di fuori della TV’.

La Balivo ha anche lanciato un monito a tutti coloro che utilizzano i social confondendoli con la vita reale, seminando odio nascondendosi dietro una tastiera.

‘Usiamoli sempre con cautela (i social, ndr) ricordandoci sempre che la vita vera è quella reale e non quella digitale’.