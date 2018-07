‘ E ho detto SI.... ‘ Tra poco meno di un anno sarò sua moglie. Non riesco a esprimere la mia felicità.. Volevo comunicarvelo perché in questi anni non mi avete mai lasciata sola, accompagnandomi in quasi tutte le mie giornate. So che non sarà facile, questa vita mai lo è, ma so anche che mano nella mano tutto sarà più semplice. E allora BENVENUTO amore mio, benvenuto in questa vita accanto a me . Ti amo e ti amerò sempre fedelmente. Ogni sacrificio di questa vita sarà ricompensato da una gioia immensa quando solo ti guarderò negli occhi. Le nostre paure mischiate insieme faranno un caos e ben venga...l’ordine non ha mai funzionato. Ora e per sempre #PNM Dentro di me batte una luce troppo forte di quella persona che da lassù ci ha condotto nella strada giusta. Consegno questo amore al Signore. Proteggendolo eternamente, ringraziandolo infinitamente.

