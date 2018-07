Avvistata insieme all’ex marito Chicco Nalli, Tina Cipollari ha mostrato delle forme che hanno fatto pensare che possa essere incinta del quarto figlio. L’opinionista di Uomini e Donne, che aveva raccontato la separazione dallo storico compagno, potrebbe diventare mamma a 52 anni.

Già mamma di Mattias, Francesco e Gianluca, Tina Cipollari potrebbe essere nuovamente in dolce attesa: a lanciare la notizia è il settimanale Nuovo che ha paparazzato la vamp di Maria De Filippi insieme a Chicco Nalli, il marito a cui è stata legata per dodici anni e dal quale si è separata la scorsa primavera. I due sono stati avvistati insieme a Ostia, mentre facevano la spesa, e hanno mostrato una sintonia che ha fatto immediatamente pensare ad una riappacificazione.

Tina Cipollari e Chicco Nalli sono tornati insieme?

Le immagini divulgate dal rotocalco di cronaca rosa, dunque, hanno lasciato pensare ad un ritorno di fiamma tra Tina Cipollari e l’ex marito.

I due, dopo aver ufficializzato la separazione, hanno sempre speso parole positive nei confronti l’uno dell’altra e la stessa opinionista, durante una puntata di Uomini e Donne, dichiarò che sarebbe stata contenta se Nalli avesse ritrovato l’amore.

L’hairstylist, al momento, sembra essere sentimentalmente impegnato con l’attrice spagnola, Myr Garrido, che poco tempo addietro raccontò di non temere la rivalità con la Cipollari.

Viste le ultime indiscrezioni, però, la giovane Myr potrebbe essere stata troppo ingenua.

Nalli, tuttavia, non ha mai nascosto il profondo affetto che nutre nei confronti di Tina e, a tal proposito, dichiarò: ‘Ci siamo separati ma per me, anzi per noi, non cambia nulla tranne il fatto che la sera vado a dormire in un’altra casa a pochi chilometri da quella dove si trova Tina con i nostri bambini’.

‘Guai a chi me la tocca!’ – aveva aggiunto Chicco, ribadendo che l’affetto che lo lega alla ex moglie è ‘profondo e indissolubile’.

Chissà se l’allontanamento li abbia portati a rivalutare l’importanza della loro unione e a tentare, nuovamente, di salvare un matrimonio che dura da ben 12 anni e dal quale sono già nati tre splendidi bambini.