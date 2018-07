130 mila click in poche ore per il video di Mara Venier terrorizzata (ma non in pericolo) durante una gita in barca a Ischia. La prossima conduttrice di Domenica In credeva di godersi una giornata rilassante al largo della splendida isola campana, ma il mare agitato ha trasformato la traversata in un incubo mettendo a dura prova le sue coronarie, come si può vedere nel filmato che lei stessa ha postato sul suo seguitissimo profilo Instagram, con l’inequivocabile commento: ‘L’idea era un giorno a Ischia per rilassarmi…’. Appunto, l’idea.

Nel video pubblicato sui social Mara Venier si trova in barca e, a metà tra il terrorizzato e il divertito, commenta la situazione che si è improvvisamente venuta a creare: ‘Aiuto, il mare è mosso. Non so nuotare, aiutatemi. Ho paura!’ Per fortuna vicino a lei ci sono due addetti alla sicurezza che le tengono la mano e sono pronti a soccorrerla se necessario. Ma nonostante questo zia Mara ha paura e urla come una forsennata.

Non avendo avuto notizie di un naufragio nelle acque di Ischia, dobbiamo presumere che la traversata sia finita bene e che Mara Venier sia riuscita ad attraccare ad Ischia senza conseguenze, al massimo un po’ spaventata. Chissà, forse la conduttrice si sarà pentita di non essere già tornata a Roma per preparare la nuova edizione di Domenica In, che com’è noto la vedrà nuovamente protagonista da fine settembre dopo quattro anni di esilio (dorato) sulle reti Mediaset.

E a proposito di Domenica In, secondo rumors non ancora confermati ma piuttosto attendibili, pare che la Venier voglia ricreare un format molto simile a L’Arena di Massimo Giletti, con uno studio composto da circa 50 persone, soprattutto donne ma anche giornalisti, influencer e politici, che ogni domenica daranno vita a un dibattito sui temi scottanti del momento. Se così fosse sarebbe una decisione molto curiosa, visto che nel 2017 L’Arena è stata chiusa proprio perché ritenuta non più adatta al pubblico della domenica pomeriggio…

Ma non è tutto: si dice infatti che Mara Venier stia cercando di avere come ospite della prima puntata della sua Domenica In la leggendaria Raffaella Carrà, assente dal piccolo schermo ormai da tempo. Ce la farà nell’impresa di convincerla?