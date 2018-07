Barbara D’Urso: ‘Arriverà Sanremo ma tra un paio d’anni, mi prendo del tempo’

Barbara D’Urso alla conquista del Festival di Sanremo. Una presenza quotidiana e costante della tv, una delle donne con il numero di ore maggiore di presenze sul piccolo schermo, può mai rinunciare all’idea di condurre un giorno la storica e celebre kermesse musicale? No di certo e allora Barbarella ammette di essere pronta per questo grande passo, ma con calma.

Dopo un anno di lavoro pienissimo, Carmelita ha rinunciato alle vacanze per lavorare alla fiction ‘La Dottoressa Giò’, lo ha rivelato a ‘Tv Sorrisi Canzoni’, nella stessa intervista, Barbara D’Urso ha anche parlato di un suo grande sogno: condurre il Festival di Sanremo.

Barbara D’Urso al Festival di Sanremo tra qualche anno?

Quanto di ironico e quanto di serio può esserci nella dichiarazione di Barbara D’Urso che ha rivelato: ‘Arriverà Sanremo ma tra un paio d’anni, mi prendo del tempo’.

Una frase quasi sfuggita, in un’intervista in cui la conduttrice ha parlato della sua ‘Dottoressa Giò’, ma di grande rilevanza per due motivi: la D’Urso potrebbe condurre per la prima volta il Festival e se mai dovesse conquistare il palco dell’Ariston la vedremo in prima serata, in diretta su Rai 1.

A quanto pare Sanremo è il sogno nel cassetto della conduttrice di ‘Pomeriggio Cinque’, ma parlare della possibilità che il Festival possa arrivare tra un paio d’anni lascia immaginare che ci sia qualcosa in ballo. Una semplice speranza di Barbarella o un progetto che potrebbe vedere davvero la luce tra due anni, intorno al 2020?

Vedremo, intanto la D’Urso si è mostrata quasi certa del fatto che un giorno potrebbe essere lei la prima donna del Festival di Sanremo. Dopo aver registrato il boom di ascolti con il ‘Grande Fratello’ ed essere riuscita a rilanciare la fiction del 1995 che l’ha vista protagonista, la D’Urso non poteva non avere dei progetti così ambiziosi.

Se si prende sul serio questa dichiarazione è chiaro che dovremo aspettare per vederla sul palco dell’Ariston perché Carmelita è stata chiara: si prenderà del tempo, quindi stando a quanto detto è difficile che la vedremo nel Festival del direttore/dittatore Baglioni.

Attrice, conduttrice, showgirl, cantante (indimenticabile il singolo degli anni Ottanta ‘Dolceamaro – Se mi guardi così’), a Barbara D’Urso in effetti, manca solo la conduzione del Festival di Sanremo.

Chissà, magari dopo l’era Baglioni arriverà l’era D’Urso per la kermesse musicale? Qualcuno la leggerà come una minaccia, altri la vedranno come una bellissima notizia.