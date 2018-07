Non è la prima volta che il gossip parla del matrimonio tra Alessandra Amoroso e Stefano Settapani: circa un anno fa, infatti, si diceva che i due si sarebbero sposati a breve, ma fu la stessa cantante salentina a smentire le voci a riguardo. Ora, la notizia torna a circolare e pare che la Amoroso e Settepani siano davvero pronti a convolare a nozze il prossimo anno.

Secondo il settimanale Chi, che ha lanciato lo scoop sul matrimonio tra Alessandra Amoroso e Stefano Settapani, i preparativi per la celebrazione sarebbero già stati avviati. ‘Pare che il matrimonio sia programmato e in via di organizzazione e si celebrerà entro un anno’ – si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini, sempre ben informato sui fatti. Al momento, non è giunta alcuna smentita da parte dell’interprete di Amore puro che, come documentato via social, è impegnata in sala di registrazione per l’incisione del nuovo album, previsto per il prossimo ottobre.

Alessandra Amoroso e Stefano Settepani, le nozze dopo la convivenza

Alessandra Amoroso e il compagno Stefano Settapani hanno sempre cercato di mantenere il riserbo sulla loro vita privata.

Conosciutisi negli studi di Amici di Maria De Filippi quando lei era una concorrente, i due si sono innamorati e hanno deciso di andare a convivere nella Capitale.

L’amore tra loro è venuto alla luce tempo dopo e nessuno dei due ha mai commentato le notizie uscite sul loro conto, eccezion fatta per il gossip sul matrimonio iniziato a circolare nella primavera del 2017.

In quell’occasione fu Alessandra Amoroso a smentire la notizia invitando la sua ‘big family’ a credere solo a ciò che usciva dalla sua bocca.

A distanza di un anno, però, si torna a parlare del possibile matrimonio tra la Amoroso e Settapani e, almeno per il momento, nessuno dei due è intervenuto per smentire o confermare.

Intanto, in attesa di sapere se la cantante e il produttore musicale siano pronti per il fatidico sì, la Amoroso continua a concentrarsi sul lavoro e, proprio in questi giorni, sta registrando il nuovo album.

Dopo la pubblicazione di ben sei album e la vittoria di sei Wind Music Awards, due MTV Italia Awards e un Best Europe South Act, Alessandra è pronta per un nuovo lavoro discografico…prima delle nozze?

