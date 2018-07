Rita Dalla Chiesa, foto sexy su Instagram e Alessia Marcuzzi le fa i complimenti

La foto che non ti aspetti, Rita Dalla Chiesa pubblica su Instagram uno scatto sexy. L’immagine risale a qualche anno fa, a quando la conduttrice era un tantino più giovane. ‘Capita di invecchiare’, ha scritto Rita Dalla Chiesa. Lo scatto ha ottenuto tantissimi like e commenti, tra questi anche i complimenti di Alessia Marcuzzi e Laura Torrisi.

Rita Dalla Chiesa tira fuori dall’album dei ricordi una foto di quando era un po’ più giovane. Lo scatto è stato probabilmente fatto durante una vacanza al mare, nell’immagine infatti la conduttrice indossa soltanto un pareo.

Rita Dalla Chiesa pubblica una foto sexy di lei giovane

Sguardo intenso e effetto, ‘vedo non vedo’, la foto che Rita Dalla Chiesa pubblica su Instagram mostra la conduttrice in giovane età. ‘Attenzione… capita di invecchiare. Ma è bello lo stesso’, si legge nella didascalia dell’immagine condivisa sui social.

Probabilmente la conduttrice ha voluto lanciare un messaggio ai suoi follower, ovvero l’importanza di apprezzarsi sempre. Rita Dalla Chiesa ha ricevuto una valanga di like per lo scatto e complimenti inaspettati, tra questi anche quelli di Alessia Marcuzzi e Laura Torrisi. La conduttrice de ‘L’Isola dei Famosi scrive: ‘Mamma la bellezza’, mentre l’ex moglie di Leonardo Pieraccioni commenta: ‘La bellezza sfiorisce per tutti Rita cara, ma l’anima RESTA! E la tua è proprio bella’.

Qualcuno però rimprovera la Torrisi per l’osservazione fatta alla foto di Rita Dalla Chiesa e tra i commenti si legge anche: ‘Ciao Laura, sicuramente le tue intenzioni sono buone però scritto così non è proprio il massimo scrivendo ‘la bellezza sfiorisce’ è come se lei non fosse ancora bella e le fosse rimasta solo l’anima di bello. Rita Dalla Chiesa è sicuramente una bellissima donna proprio come lo sei tu’.

Rita Dalla Chiesa: ‘Gli haters non mi fanno paura’

In un’intervista rilasciata a ‘Nuovo Tv’ l’ex volto di Forum ha raccontato di essersi rivolta a un avvocato per la cancellazione della pagina facebook ‘Odio Rita Dalla Chiesa’. Dopo la morte di Fabrizio Frizzi, la conduttrice è stata spesso attaccata e insultata sui social ed è dovuta intervenire per difendersi.

Rita dalla Chiesa è stata accusata di aver sfruttato la morte dell’ex marito per raggiungere la popolarità e di volersi sostituire a Carlotta Mantovan con cui la conduttrice è in ottimi rapporti. ‘Non ho paura di quattro perditempo sul web’, ha confessato Rita Dalla Chiesa.