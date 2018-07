Michelle Hunziker: ‘Eros Ramazzotti era talmente innamorato che girò tutta Bologna per trovarmi’

Il primo amore non si scorda mai, nel caso di Michelle Hunziker parliamo del primo matrimonio. La showgirl ha ricordato la grande e travolgente passione con Eros Ramazzotti e rivelato scenari inediti della loro love story durata 7 anni. Oggi Michelle è felicemente sposata con Tommaso Trussardi, mentre il cantante romano ha ritrovato la felicità con Marica Pellegrinelli.

In una recente intervista rilasciata a Maurizio Costanzo, la showgirl ha raccontato alcuni particolari della sua storia amorosa con Eros Ramazzotti. Il cantautore ha fatto di tutto per scovarla e conquistarla perché era follemente innamorato di lei. La Hunziker aveva rivelato al cantante soltanto la città in cui risiedeva, ma non l’indirizzo e così Eros ha girato tutta Bologna per trovarla.

Michelle Hunziker e i retroscena sulla storia d’amore con Eros Ramazzotti

Nonostante si fosse innamorata di Eros Ramazzotti ad un concerto a Milano nel 1995, Michelle Hunziker è scappata via dal cantante senza lasciargli alcun recapito. Eros però è stato bravissimo a trovare l’indirizzo della showgirl che all’epoca viveva a Bologna.

Michelle non aveva raccontato alla sua mamma di essersi innamorata di un noto cantautore, ma la perseveranza di Ramazzotti ha permesso alla coppia di ritrovarsi e di dare inizio a una grande storia d’amore.

‘Non avevo detto a mia madre di essermi innamorata di un artista, ma di un ragazzo. Non pensavo durasse tanto e non le ho detto nulla. A un certo punto, presa un po’ dal panico, ho preso il treno e sono scappata, per tornare a Bologna. Tutta triste, a casa, non le avevo detto niente. Eros si era ricordato dove abitavo e lui, talmente era innamorato, mi ha cercato per tutta Trebbo di Reno. Gli hanno detto dove abitavo, ha citofonato e gli ha risposto mia madre. Mia madre ha aperto la porta ed è stata immobile per cinque minuti: lo ha conosciuto così’, ha ricordato Michelle.

Durante una puntata di Verissimo la Hunziker ha raccontato che lei e Eros si sono lasciati per colpa della setta di una pranoterapeuta che per anni è stata centrale nella vita della showgirl. Il loro amore è durato 7 anni e Michelle non ha mai nascosto di essere stata follemente innamorata del cantante.

‘Io ero una ragazzina che arrivava dalla Svizzera, appena trasferita in Italia con tanti sogni e tante aspettative. Poi ho incontrato un uomo di cui mi sono innamorata tantissimo: è stato un grande amore. Tutto il resto lo conoscete: la cosa più bella che ha prodotto questo amore è Aurora, che adesso ha 21 anni’, ha ammesso in conclusione Michelle.