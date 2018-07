L’attore e regista Marco Paolini è stato coinvolto in un incidente stradale sull’autostrada A4 nella giornata di martedì 17 luglio 2018. Secondo le ricostruzioni, Paolini avrebbe tamponato con la sua auto una vettura sulla quale viaggiavano due donne: una di loro versa in gravi condizioni.

L’incidente stradale, dunque, pare sia stato causato proprio da Marco Paolini in seguito ad una distrazione. L’attore, che non ha riportato alcuna conseguenza, è attualmente in uno stato di shock e, dopo essere stato ascoltato dagli agenti giunti sul posto, è stato trasportato in ospedale per i dovuti accertamenti. Lo scontro è avvenuto tra i caselli di Verona sud e Verona est e, in base alle prime ricostruzioni, sembra che la Volvo su cui viaggiava Paolini abbia tamponato la Cinquecento con le due amiche. Nell’urto, la vettura è finita sulla corsia della tangenziale ovest, ma l’incidente ha avuto ripercussioni anche sulla tangenziale sud. Fortunatamente, si è evitato il peggio e non è avvenuto un doppio scontro che, altrimenti, avrebbe causato danni ancor più gravi alle due amiche di 52 e 53 anni coinvolte nel tamponamento.