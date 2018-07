Giusy Ferreri: ‘Avevo paura di non essere in grado di fare la mamma’

Giusy Ferreri è diventata mamma nel 2017. La cantante ha dato alla luce Beatrice, la bimba nata lo scorso 10 settembre dalla relazione con Andrea Bonomo. L’ex concorrente di X Factor ha raccontato di essersi stupita delle sue capacità di mamma e di avere temuto, prima della nascita della figlia, di non essere in gradi di crescere la piccola.

Intervistata da ‘Il Messaggero’, Giusy Ferreri ha raccontato la sua vita da mamma e anche i progetti per il futuro. L’ex concorrente della prima edizione di ‘X Factor’ sogna infatti un tour negli stadi.

Giusy Ferreri racconta la vita da mamma

Beatrice è una bimba fortunata perché la sua mamma Giusy Ferreri le inventa qualche ninna nanna per farla addormentare. La cantante ha ammesso di aver avuto il timore, prima della nascita della sua bambina, di non essere in grado di fare la mamma e di essersi sentita spaventata dal non riuscire a dividersi tra i molteplici impegni e la sua nuova vita di genitore.

‘Temevo di non essere in grado, invece sono stupita di come gestisco bene lei e i tempi del tour. Oggi il mio tempo è più prezioso, ma ci divertiamo insieme, mi carica di energia e positività’, ha rivelato la cantante parlando della vita da mamma.

Beatrice cresce tra le canzoni di mamma Giusy, ma anche con qualche brano che la cantante ascolta in giro e da cui resta particolarmente colpita.

Cosa canta la Ferreri alla sua Piccola? ‘Dalle ninne nanne che invento e canticchio sul momento, alla musica che sente in giro. Mi stupisce quanto sia già sensibile: basta che alla radio parta il ritmo di una canzone e lei accenna a ballare. L’attacco di ‘Amore e Capoeira’ la spinge a dondolarsi a tempo’, ha raccontato.

Giusy Ferreri, l’esperienza a ‘X Factor’ e i sogni nel cassetto

Approdata a ‘X Factor’ a 29 anni, Giusy Ferreri ha ottenuto il successo nella prima edizione del talent show. Non l’ha vinta ed è arrivata seconda, all’epoca infatti trionfarono gli Aram Quartet in squadra con Morgan.

Un’esperienza che l’ha lanciata nel panorama della musica, ma che è iniziata come un gioco e quasi per caso. ‘Volevo togliermi la curiosità. Sono entrata per capire se c’era uno spazietto per me nel mondo della musica e invece ho fatto il botto. L’inedito ‘Non ti scordar di me’ che Tiziano Ferro ha scritto per me ha cambiato tutto’, ha ricordato la Ferreri.

Tra i progetti futuri della cantante, un tour negli stadi, ma non solo, l’ex concorrente di ‘X Factor’ ha un sogno nel cassetto molto ambizioso. ‘Vorrei arrivare con la mia musica oltre il confine italiano’, ha ammesso Giusy Ferreri.