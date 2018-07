Fabrizio Corona rivela di aver avuto, poco più che maggiorenne, un flirt con Monica Bellucci e spiega di non aver avuto il coraggio di continuare quella conoscenza, forse perché ancora troppo giovane. Una confessione inaspettata e un ‘segreto’ taciuto troppo a lungo che, ai tempi, avrebbe fatto molto chiacchierare.

‘Ero poco più che maggiorenne quando conobbi Monica Bellucci’ – ha raccontato Fabrizio Corona in una intervista rilasciata al settimanale Chi. Il compagno di Silvia Provvedi, dunque, ricorda le sensazioni scaturite da quell’incontro e i risvolti che ne seguirono: ‘Ricordo tutte le sensazioni di quel momento. Chiacchierammo un po’, c’era complicità tra noi’ – ha svelato – ‘Però ero un ragazzino e non ho avuto la forza di portare avanti quel flirt che era iniziato’. La breve conoscenza tra la Bellucci e Corona avvenne negli studi Rai, quando il padre di Fabrizio, Vittorio, faceva un programma che si chiamava Italians.

Fabrizio Corona: ‘Io e Monica Bellucci ci saremmo fidanzati’

I timori giovanili di Fabrizio Corona, dunque, gli hanno impedito di portare avanti il flirt con Monica Bellucci.

‘Ci saremmo fidanzati’ – ha ammesso Corona, certo che quella conoscenza sarebbe andata avanti e si sarebbe evoluta se solo lo avesse voluto.

Le sensazioni provate con Monica Bellucci, poi, sono ritornate a vivere in Corona grazie a due altre donne: ‘Con lei avevo percepito quelle sensazioni poi ritrovate con Belén (Rodriguez, ndr) e, oggi, con Silvia (Provvedi, ndr)’.

Ed è proprio con Silvia Provvedi che Fabrizio Corona ha intenzione di convolare a nozze dopo un lungo periodo di difficoltà vissuto in carcere.

Fabrizio Corona: ‘Vorrei sposare Silvia il prossimo anno’

‘Sul matrimonio sono d’accordo’ – ha dichiarato – ‘Silvia sa già che, se tutto andrà bene, il prossimo anno vorrei sposarla’.

Una rinnovata promessa, dunque, quella di Fabrizio Corona che più volte ha ribadito di voler continuare la sua vita sentimentale accanto alla cantante de Le Donatella.

I due, dopo un periodo di crisi e il gossip su un riavvicinamento tra Fabrizio e Belén Rodriguez, sono tornati insieme e, ad oggi, sembra stiano vivendo un momento sereno nonostante i problemi riscontrati da Corona dopo l’uscita dal carcere.

Proprio in merito alla sua esperienza in galera e ai rapporti intimi con la compagna, Corona ha rivelato: ‘In carcere hanno iniziato a drogarmi con degli psicofarmaci che ammazzano il desiderio [...] Per questo quando esci e hai voglia di spaccare il mondo, anche e soprattutto sessualmente, il primo pensiero vola alla ‘pillola magica’. Io ne faccio uso, lo faccio per me, ma anche per la mia compagna’.