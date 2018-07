La vincitrice del primo Grande Fratello Vip, Alessia Macari, è dimagrita di 10 chili a causa di un periodo contrassegnato dal forte stress e da alcuni attacchi di panico. La ciociara di Dublino, fidanzata con il calciatore tedesco Oliver Kragl che gioca nel Foggia, ha probabilmente patito gli scombussolamenti che hanno segnato di recente la sua vita, soprattutto a livello logistico, ma allo stesso tempo ha rassicurato i fan spiegando di essere sulla via del completo recupero, anche grazie al supporto di un nutrizionista.

‘È successo tutto all’improvviso’, ha raccontato Alessia Macari al settimanale Nuovo TV, ‘Da un momento all’altro non capivo più niente, facevo fatica a respirare e il cuore mi batteva forte. Forse i continui cambiamenti di vita mi hanno creato stress: ho fatto tre traslochi in un anno per seguire il mio fidanzato Oliver che gioca a calcio. Adesso, dopo Frosinone e Crotone, ci siamo trasferiti a Foggia. Mi sono trovata spesso sola, anche perché lui si deve allenare tutti i giorni, senza contare le volte che va in ritiro con la squadra’.

Come detto, però, le cose stanno lentamente migliorando: ‘Ho sofferto di ansia come molte ragazze della mia età’, ha spiegato la ciociara di Avanti un Altro, ‘Pesavo 57 chili ma la bilancia è scesa in poco tempo di 10 chili. Ora ne segna 48, mi sto riprendendo seguendo il percorso di un nutrizionista: sto cercando di mangiare correttamente per recuperare la mia forma perfetta’.

Alessia Macari, dimagrita di 10 chili in poco tempo, tornerà presto al peso forma e potrà dedicarsi ai suoi obiettivi professionali e privati: ‘Oliver mi ha chiesto di sposarlo, prima o poi lo faremo (del resto l’hashtag #futurehusband, piazzato in tutte le foto in compagnia del fidanzato, la dice lunga sulle intenzioni della ciociara, ndr) ma non a breve, sono giovane e vorrei aspettare ancora un po’. Ci sono tante altre esperienze che vorrei fare per la mia carriera, prima di sposarmi e fare dei figli: per esempio adesso sto lavorando a un nuovo disco, vorrei fare musica come Beyoncé, unendo canto e ballo. Poi mi rivedrete sicuramente per il torneo di Tale e Quale Show. Inoltre mi piacerebbe lavorare in una trasmissione sul calcio, da quando sto con Kragl sono diventata un’esperta in materia!’