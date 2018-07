Aida Nizar si schianta in scooter mentre gira un video

Aida Nizar ha avuto un incidente in motorino mentre si trovava a Vietri sul mare in provincia di Salerno. L’ex gieffina stava girando un video e si è distratta perdendo il controllo del mezzo e andando a sbattere contro un muro in discesa. Un’autista che ha assistito alla scena si è poi fermato e si è precipitato per soccorrere l’ex concorrente del reality show. Il filmato dell’incidente è diventata virale e circola in rete.

Mentre urlava il suo motto: ‘Adoro la mia vita’ e sponsorizzava una sua ospitata a Termoli, Aida Nizar è andata a sbattere contro un muro su una discesa di Vietri sul Mare.

Lo schianto di Aida Nizar in scooter

Il video di Aida Nizar che si schianta con lo scooter in provincia di Salerno ha fatto il giro del web. L’ex gieffina non lo ha condiviso su Instagram, ma il filmato è visibile su molti account tra cui, ‘Le storie di Laura’.

Il filmato mostra Aida sullo scooter intenta ad affrontare una discesa ripida senza casco, ovviamente anche in questa occasione l’ex concorrente del reality show si è mostrata urlante e gioiosa. L’allegria ha lasciato poi spazio allo spavento quando Aida ha perso completamente il controllo del mezzo e per evitare il tamponamento con la macchina che le stava davanti ha sterzato ed è andata a sbattere contro il muro, a pochi metri dalla parte finale della discesa.

Nelle immagini si vede la Nizar rialzarsi subito in piedi e uno degli autisti correre verso di lei. L’uomo si è precipitato per assicurarsi delle condizioni dell’ex concorrente del Gf.

Il video non ha destato molta preoccupazione tra gli utenti del web, ma soltanto molte risate. Leggendo i commenti scritti sui social, la maggior parte del popolo della rete si è mostrata divertita per quanto accaduto alla Nizar.

Aida Nizar fa il bagno in una fontana a Termoli

Intanto Aida ci ha preso gusto e continua a fare ‘bagni nelle fontane d’Italia’. In uno degli ultimi video pubblicati sulla pagina Instagram dell’ex gieffina, la vulcanica spagnola ha ‘assalito’ una fontana a Termoli.

Rischiando di scivolare, la Nizar ha minacciato di buttarsi in tutte le fontane d’Italia per diventare più bella e per essere una donna dai sogni realizzati.

Chissà cosa penseranno Rita Dalla Chiesa e Giorgia Meloni che hanno duramente criticato Aida per questi suoi ripetuti bagni nelle fontane.