La seconda puntata di Temptation Island 2018 con la riappacificazione di Valentina e Oronzo ha registrato il picco di ascolti: 3.885.000 spettatori incollati al piccolo schermo per assistere al ricongiungimento della coppia e commentare gli amori e i tradimenti degli altri partecipanti.

Valentina e Oronzo sono, almeno per il momento, i personaggi più simpatici di Temptation Island 2018: fidanzati da dieci anni, hanno sempre vissuto un amore sbilanciato. Da una parte lei, innamoratissima e pronta a perdonare ogni tradimento, e dall’altra lui, ‘latin lover’ incallito convinto di poter vivere due vite parallele: una accanto alla sua fedele Valentina, e l’altra dedicata alle altre donne, agli amici e al divertimento. E’ bastato, però, uno scherzo della sua fidanzata a far cadere l’armatura da fedifrago impenitente e farlo sciogliere in una valle di lacrime.

Oronzo chiede scusa a Valentina: ‘Sei la donna della mia vita’

Così, dopo il primo falò di chiarimento durante il quale Valentina ha lasciato Oronzo scegliendo di rispettare se stessa e vivere una vita più serena da single, il fidanzato è riuscito ad ottenere un secondo confronto con la sua ex.

Con le spalle curve, raggomitolato su se stesso e incapace di trattenere il pianto, Oronzo ha chiesto scusa a Valentina invitandola a dargli una seconda – o l’ennesima – possibilità.

‘Ti amo, sei la donna della mia vita. Scusami per tutto il male che ti ho fatto in 10 anni’ – ha singhiozzato il concorrente di Temptation Island 2018, ammettendo di stare male e di voler stare accanto solo alla sua fidanzata.

Valentina perdona Oronzo: ‘Ti do un’altra possibilità’

E, mentre il popolo del web si divideva tra sostenitori di Valentina e fan della coppia, la ragazza ha deciso di perdonare – ancora una volta – il suo Oronzo concedendogli l’ennesima opportunità per dimostrale davvero il suo amore.

Un finale, forse, abbastanza prevedibile che ha fatto ugualmente sorridere gli spettatori di Temptation Island 2018.

Oronzo e la sua ‘malattia delle donne’ hanno tenuto banco per diversi giorni dopo la fine della prima puntata del reality show di Canale 5 e in tanti si aspettavano che Valentina gli desse una lezione, una di quelle che non si dimenticano per tutta la vita.

Alla fine, però, hanno prevalso i sentimenti e i due sono tornati insieme…e vissero felici e contenti?