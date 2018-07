Nel giorno del compleanno di Lino Banfi, Mara Venier gli ha scritto un messaggio su Instagram che ha allarmato non poco i fan di Nonno Libero. Qualcuno si è preoccupato per lo stato di salute dell’attore, ma la vicinanza della conduttrice all’amico è dovuta al triste periodo che quest’ultimo sta vivendo a causa della malattia della moglie Lucia.

‘Ieri al compleanno del mio adorato Lillino’ – ha scritto Mara Venier allegando una foto che la ritrae accanto a Lino Banfi – ‘Forza Lino ti voglio bene’. Un messaggio che racconta il profondo legame che unisce i due e che lascia intendere che l’attore abbia vissuto il suo 82esimo compleanno come un giorno poco felice. A differenza di ciò che hanno pensato coloro che hanno letto il post della Venier, la tristezza di Banfi non è dovuta al suo stato di salute, ma a quello della moglie Lucia Zagaria, gravemente malata da un po’ di tempo.

Lino Banfi compie 82 anni, il compleanno in famiglia

L’82esimo compleanno di Lino Banfi, dunque, è stato festeggiato nel ristorante di famiglia insieme ai figli e a pochi amici intimi.

Tra questi, appunto, Mara Venier che ha sempre manifestato grande affetto nei confronti dell’attore barese.

Proprio in occasione del suo compleanno, inoltre, Lino Banfi ha rilasciato un’intervista al Messaggero in cui ha spiegato il difficile momento che sta vivendo.

‘Non accetto che mia moglie non stia bene, in un momento in cui mi sarei voluto godere la mia vita accanto a lei’ – ha detto, lasciando intendere quanto sia complicato per lui accettare la malattia della sua Lucia.

‘Mangio porcherie, cose che mi fanno male: a volte lo faccio perché non so che fare della rabbia’ – si è sfogato, spiegando che al momento le condizioni di salute della moglie sembrano essere stabili – ‘Lucia oggi sta bene. È sorridente, mi riconosce, anche se sa bene quale può essere la sua strada’.

Nonostante le 82 candeline e i drammi familiari, tuttavia, Lino Banfi continua a godere di ottima salute: ‘Io ho la mente fresca di un trentenne’ – ha detto – ‘Tanti attori, molto più giovani di me mi invidiano la memoria. E poi ho una salute di ferro: non ho mai preso una pillola in vita mia, il colesterolo e i trigliceridi sono perfetti’.

