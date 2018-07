Barbara D’Urso rivela: ‘Per girare la Dottoressa Giò non sono andata in ferie’

Instancabile Barbara D’Urso, la showgirl tra le più presenti sul piccolo schermo, ha rinunciato alle ferie per le riprese della fiction Mediaset, ‘La Dottoressa Giò’. Barbarella torna a vestire i panni della ginecologa protagonista della fortunata fiction andata in onda tra il 1995 e il 1998 su Canale 5.

Dopo un anno impegnativo in cui Barbara D’Urso si è divisa tra ‘Pomeriggio Cinque’, ‘Domenica Live’ e il ‘Grande Fratello nip’, la conduttrice ha dichiarato a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ di non essere andata in vacanza e di aver preferito il lavoro al relax. Barbarella è sul set della fiction ‘La Dottoressa Giò’ dal giorno stesso della finale del Gf.

Barbara D’Urso sul set de ‘La Dottoressa Giò’

Il ritorno della ‘Dottoressa Giò’ è stato fortemente voluto da Barbara D’Urso che dopo più di vent’anni torna a indossare il camice per ricoprire il ruolo da protagonista della fortunata fiction. ‘Ho insistito con Mediaset, mi dicevano che non ho il tempo… alla fine ho detto a Pier Silvio Berlusconi che per fare la Dottoressa Giò avrei rinunciato alle vacanze, così il giorno dopo la finale del Gf ho iniziato a lavorare sul set’, racconta la conduttrice.

Insomma, Barbarella pur di rivestire i panni della ginecologa ha sacrificato le meritate ferie. La D’Urso non lavora solo sul set, ma anche al di fuori. Per entrare perfettamente nel suo personaggio ha affrontato un piccolo ‘praticantato’ in ospedale.

‘Ho assistito a parti naturali e cesarei, l’emozione di assistere alla nascita di una vita è sempre fortissima. Ho anche fatto pratica con i monitoraggi e le ecografie’, racconta.

Un impegno dunque che le occupa molto tempo e che prevede un training anche in un ambito in cui non ci sono certo le telecamere. A Barbara D’Urso però non è dispiaciuto fare questo piccolo praticantato che le ha dato la possibilità di assistere più volte al miracolo della vita. I parti di cui è stata testimone le hanno regalato delle sensazioni fortissime. ‘Sono loro il ricordo più emozionante’, ammette.

Barbara D’Urso racconta ‘La Dottoressa Giò’

Dopo vent’anni d’assenza, la fiction ‘La Dottoressa Giò’ farà ritorno su Canale 5. Dopo un periodo così lungo, come sarà la protagonista della serie Mediaset anni Novanta?

‘Ritroverete una dottoressa Giò determinata, accusata ingiustamente di inadempienza nei confronti di una paziente che si era tolta la vita viene assolta e ritorna in ospedale nel suo ruolo di ginecologa. Ma con un obiettivo, vuole aprire all’interno dell’ospedale un centro anti-violenza per le donne’, rivela Barbara D’Urso.

Sembra proprio che la fiction di Canale 5 sarà ricca di tematiche di attualità, le stesse che Barbarella porta nel suo salotto a ‘Pomeriggio Cinque’.