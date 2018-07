Marco Carta annuncia: ‘SarÃ² giudice in un talent show’

A sorpresa arriva l’annuncio di Marco Carta, il cantante sta per iniziare una nuova avventura e sarà giudice di un nuovissimo talent show. Sempre molto attivo sui social, l’ex vincitore di ‘Amici di Maria De Filippi’ condivide gioie e dolori con i suoi follower e così ha deciso di annunciare, con un video pubblicato su Instagram, questa grande, grandissima novità che lo riguarda.

Il cantante si gode un periodo di vacanza e di riposo nella sua terra di origine, la Sardegna. Recentemente si è sottoposto ad un intervento: Marco Carta si è operato ad un ulcera e nel comunicare l’accaduto aveva dichiarato di dover rinunciare per un po’ agli impegni lavorativi. Il tempo di riprendersi e poi per lui inizierà una nuova avventura: un talent show.

Marco Carta giudice di un talent show

E chi se lo aspettava? Marco Carta sarà giudice di un nuovo talent, ad annunciarlo è il cantante stesso in un video pubblicato su Instagram. ‘Vi aspetto dal 26 al 31 Agosto al teatro 1 di Cinecittà World per #iBand, un nuovo talent ricco di novità! Io sarò uno dei tre giudici. #Mediaset’, scrive l’ex concorrente di ‘Amici’ nella didascalia che accompagna il video dell’annuncio di questa grande novità.

‘Mi raccomando, vi aspetto in tanti e soprattutto… grintosi’, dichiara Carta nel video lanciando un bel bacio ai suoi follower.

Dopo il trionfo a ‘Tale e quale show’, Marco Carta si lancia in un nuovissimo progetto e per la prima volta si cimenterà in un talent show, ma non come concorrente, come giudice.

iBand il nuovo talent Mediaset con Marco Carta

‘iBand’ è il nuovo talent show targato Mediaset. Il programma andrà in onda su La5 e sarà composto da una giuria di eccezione formata completamente da cantanti.

Oltre a Marco Carta, ci saranno infatti Sal Da Vinci e Silvia Salemi. Il nuovo talent show targato Mediaset andrà in onda il prossimo dicembre. Come si intuisce dal nome, il programma è rivolto esclusivamente alle band, ai gruppi e ai cori anche gospel. Suddiviso in quattro puntate, si passerà dalla fase delle eliminatorie alla conclusione con la semifinale e la finale.

I gruppi musicali che si sono iscritti alla prima parte dei casting che si sono svolti tra giugno e luglio a Catania, Palermo, Napoli e Bergamo, sono composti da almeno 5 persone, mentre i cori comprendono dai 15 ai 40 membri. Un po’ come per ‘X Factor’ i partecipanti verranno divisi per categorie, il vincitore strapperà un contratto di lavoro per iniziare la carriera nel mondo artistico e della musica.