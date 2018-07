Fedez contro Costantino della Gherardesca: ‘Trova un hobby adatto alla tua etÃ ’

La lite che non ti aspetti, tra Fedez e Costantino della Gherardesca volano tweet al veleno. Il cantante si scaglia contro il presentatore di ‘Pechino Express’ per la pubblicazione di un post, poi cancellato dal conduttore, in cui della Gherardesca si è rivolto al rapper e alla sua compagna Chiara Ferragni con toni non proprio educati. Immediata è stata la reazione di Fedez che oltre ad essere riuscito a fotografare il messaggio prima della eliminazione, ha anche risposto per le rime al noto volto di Rai 2.

Costantino della Gherardesca ha sempre avuto un’ironia molto pungente, questa volta il suo sarcasmo si è concentrato sulla coppia Fedez-Chiara Ferragni e il rapper, non sembra aver gradito la battutina di troppo lanciata via Twitter dal conduttore.

La lite tra Fedez e Costantino della Gherardesca

Questa volta, Costantino della Gherardesca ci è andato giù pesante e lo dimostra il fatto che il suo Tweet al veleno nei confronti della compagna di Fedez è stato cancellato poco dopo la pubblicazione. Fedez però ha avuto la prontezza di fare uno screenshot così da poter rispondere per le rime al conduttore di Rai 2.

‘Non credo che Chiara Ferragni abbia sofferto durante il parto. Così come non credo che abbia goduto durante il concepimento’, ha scritto Costantino della Gherardesca su Twitter.

Di chi è la mano più veloce sulla tastiera? Ma di Fedez, ovviamente, che poco dopo la pubblicazione del Tweet e prima della sua eliminazione, ha avuto la prontezza di fotografare il messaggio del conduttore e di postarlo sul suo account per rispondere a tono.

Puoi sempre chiederglielo se le tue notti sono turbate da questo dilemma. Ma trovarsi un hobby adatto ad una persona della tua età? Che ne so i francobolli...Sei proprio un signore @CdGherardesca pic.twitter.com/iJZUE9AWwF — Fedez (@Fedez) July 15, 2018

‘Puoi sempre chiederglielo se le tue notti sono turbate da questo dilemma. Ma trovarsi un hobby adatto ad una persona della tua età? Che ne so i francobolli… Sei proprio un signore’, ha tuonato il cantante contro della Gherardesca.

Nonostante al momento sia impegnato con le registrazioni della prossima stagione di ‘Pechino Express’, Costa non è stato a guardare e con il suo fare ironico e lapidario ha risposto a Fedez. ‘Trovo la Ferragni modernissima, post-sentimentale, degna di un’analisi di Hiyo Steyerl e sono il suo fan numero 1. L’assenza di emozioni per me è una virtù estremamente contemporanea. Non fraintendere @Fedez!!!’, ha scritto il conduttore.

Trovo la Ferragni modernissima, post-sentimentale, degna di un' analisi di Hiyo Steyerl e sono il suo fan numero 1. L' assenza di emozioni per me é una virtù estremamente contemporanea. Non fraintendere @Fedez !!! https://t.co/ApfBc6nGKI — Costa d Gherardesca (@CdGherardesca) July 15, 2018

Insomma, Costa è il fan numero 1 della Ferragni e le sue intenzioni non erano per nulla offensive. Dal giudice di ‘X Factor’ non è ancora arrivata alcuna nuova risposta e di positivo c’è che, almeno per ora, la lite via social non si trasformerà in una saga infinita di botta e risposta.