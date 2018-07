Veronica Satti in radio: ‘Non ho ancora incontrato mio padre Bobby Solo’

Alla luce dell’esperienza nell’ultima edizione del Grande Fratello, Veronica Satti, figlia di Mimma Foti e Bobby Solo, è stata intervistata nella trasmissione radiofonica Non succederà più su Radio Radio. Ha raccontato come procede il rapporto con il padre, ritrovato dopo ben quindici anni: ‘Da quando sono uscita non siamo ancora riusciti a vederci, perché abbiamo avuto degli impegni e lui è stato in America. Poi dopo quindici anni che non ti vedi, un mese in più non cambia chissà che cosa. Non ci siamo ancora sentiti perché è stata una volontà di tutti e due, avere questa emozione di vederci e abbracciarci prima di tutto, ma mi ha mandato la canzone che ha scritto per me’.

Padre e figlia non si sono ancora incontrati, ma lui, come aveva dichiarato ai microfoni di Barbara D’Urso, aveva dichiarato di essere intenzionato a recuperare il tempo perso. ‘Spero di vederlo nella massima tranquillità e serenità di entrambi per poterci dedicare del tempo per noi. Noi sappiamo quando ci vedremo ma lo teniamo per noi, per adesso’, ha continuato la ragazza, certa che le cose andranno meglio appena si abbracceranno.

Veronica, intanto, è presa con i preparativi per il trasloco, infatti andrà a convivere con la sua ragazza e pare che molto presto si sposeranno: ‘L’anno prossimo sposerò la mia fidanzata Valentina tramite l’unione civile. È stata lei a farmi la proposta prima di entrare al Grande Fratello. Prima però, cerchiamo casa a Milano, dove lei lavora come regista televisiva’.