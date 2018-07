Vacanza romantica per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Chi non aveva creduto minimamente alla storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser deve ricredersi, i due fidanzati sembrano felici e più innamorati che mai. Proprio in questi giorni si stanno godendo il mare e il sole della Sardegna, in un resort di Capo Boi, vicino a Villasimius.

I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip non perdono occasione per far sapere ai loro followers i dettagli della loro splendida vacanza, tramite le foto e i video pubblicati sui social: ‘Posto meraviglioso, compagnia più che giusta, fidanzato più bello del mondo.. cosa voglio di più’, scrive Cecilia accanto a uno scatto.

Abbracci, baci e teneri momenti insieme, ma non mancano dichiarazioni importanti e dettagli sulla loro intimità, che arrivano tramite le domande delle Stories di Instagram.

L’ex ciclista fa sapere che vuole diventare presto papà e che, anche se condividono la quotidianità da sette mesi, il sesso con Cecilia è sempre frequente e passionale.

Ai fan che chiedono notizie più approfondite, Ignazio risponde: ‘La cosa che amo più di lei? Come riesce a farmi innamorare di lei ogni giorno’.

Sarà vero che la coppia ha intenzione di avere un bambino? Chissà se Santiago, figlio di Belen, avrà presto un cuginetto da coccolare.