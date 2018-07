Paola Perego diventerà presto nonna

Sta arrivando la cicogna nella famiglia di Paola Perego, infatti la sua primogenita è incinta di sei mesi e lo ha annunciato con una foto su Instagram. La notizia è arrivata all’improvviso, la gravidanza era stata tenuta segreta per tutto questo tempo.

Giulia Carnevale, avuta dalla relazione con Andrea Carnevale, ex calciatore del Napoli, è legata a Filippo Giovannelli.

La foto della ragazza stesa in riva al mare col pancione ben in evidenza è stata una grande sorpresa per tutti i followers, che si sono congratulati con la futura mamma e anche con la Perego, che diventerà nonna per la prima volta.

In realtà, qualche giorno fa, proprio Filippo aveva pubblicato la foto di un pancione, senza scrivere di chi fosse, ma qualche dubbio era già nato tra i fan più attenti.

Giulia, a differenza di molti figli d’arte, non ha seguito le orme della madre nel mondo dello spettacolo. La ragazza, 26 anni, è laureata in Economia e non ama troppo la vita mondana, infatti le piace stare con il fidanzato e con gli amici.

I giovani innamorati aspettano un bambino o una bambina? Le parole del post di Giulia fanno pensare a un maschietto, infatti lo ha definito ‘ciccione’.