Chiara Ferragni è di nuovo incinta?

Chiara Ferragni è a Ibiza a in questi giorni, in compagnia di amiche e amici, pronta a godersi un addio al nubilato davvero speciale. Le nozze con Fedez, papà del piccolo Leone, sono fissate per Settembre, manca davvero poco.

E come ogni influencer che si rispetti, la Ferragni sta documentando tanti momenti della sua vacanza, compreso l’outfit indossato durante la prima serata in terra spagnola: un abito molto aderente, color nude, in latex.

La foto, oltre a ottenere un numero spropositato di like, ha destato qualche sospetto anche nei fan più affezionati e le domande sono arrivate subito: ‘Cos’è quel pancino?’, ‘Chiara sei di nuovo incinta?’, ‘Sei pregnant?’, insomma il dubbio di una nuova gravidanza si è insinuato tra i followers.

Dopo l’incalzare di così tanti interrogativi, la fashion blogger ha rotto il silenzio e ha risposto: ‘Ragazze, non sono incinta. Datemi il tempo di tornare al mio peso di prima. Ho avuto un figlio quattro mesi fa’.

La rotondità è dovuta soltanto a qualche chilo di troppo, nessun fratellino o sorellina in vista per Leone, che è nato il 19 Marzo scorso.

Su questo argomento Chiara si era già espressa un po’ di tempo fa: ‘Innanzitutto, datevi tregua. È giustissimo fare il massimo per rimettersi in forma, ma bisogna farlo sapendo che ci vuole del tempo per ottenere dei risultati. Sono la prima a subire questa prova, non sono tornata in perfetta forma, ma mi dico: ‘Ok, va bene così, ho avuto in grembo mio figlio per nove mesi, posso prendermi del tempo per rimettermi in sesto’