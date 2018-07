Barbara D’Urso e Alberto Mezzetti stanno insieme?

Solo qualche giorno fa, il vincitore del Grande Fratello 15 aveva dichiarato il suo amore per la conduttrice in un’intervista al settimanale Oggi: ‘Provo sensazioni fortissime, un senso di imbarazzo che mi è nuovo e un frastuono di emozioni. Certamente corteggio, è innegabile. E so farlo con grande entusiasmo, difficile restarne indifferente. Impossibile darmi il due di picche! A pensarci bene sono decisamente innamorato’.

Aveva anche detto che avrebbe continuato a corteggiare Barbara D’Urso fino a farla cedere e sembra proprio che Alberto Mezzetti ci sia riuscito. Sembra che il Tarzan di Viterbo si trovi a casa della Barbarella nazionale e, nonostante lei continui a chiamarlo lo chef muto, molti followers hanno capito che si tratti di lui da alcuni accessori intravisti nelle Stories di Instagram: prima un anello, poi un bracciale, identici a quelli che Alberto indossava durante la permanenza nella casa più spiata d’Italia.

L’imprenditore laziale e la presentatrice hanno raccolto pomodori e insalata dall’orto e si sono divertiti a cucinare insieme. Amano il buon cibo, questo è certo, infatti il loro primo appuntamento è stato proprio a cena fuori, a Milano.

Sembra che anche Maria Venier, grande amica di Barbara, abbia confermato le voci riguardanti questa nuova storia d’amore.

Del resto i due non hanno ancora smentito la notizia. Barbara avrà trovato davvero l’uomo giusto?