Veronica Satti sul papà Bobby Solo: ‘Per ora solo telefonate, ma ci riabbracceremo’

L’ultima puntata del Grande Fratello si era conclusa con una promessa importante per la finalista Veronica Satti. Il papà Bobby Solo l’avrebbe riabbracciata una volta fuori dalla casa più spiata d’Italia. Il cantante, che non parlava con la figlia da oltre 15 anni, aveva dichiarato di voler riallacciare i rapporti ma in forma privata e così è stato.

In esclusiva a ‘Spy’, Veronica Satti racconta di aver ritrovato il papà Bobby Solo. Per ora i contatti tra i due sono stati solo telefonici perché il cantautore è impegnatissimo con la sua tournée, ma presto, ammette l’ex gieffina i due si riabbracceranno.

Veronica Satti ha riallacciato i rapporti con Bobby Solo

Veronica Satti lo ha sempre detto: ha partecipato al Grande Fratello per attirare anche l’attenzione di Bobby Solo, con la speranza che il padre riallacciasse i rapporti con lei dopo 15 anni di silenzio.

‘Papà è stato di parola: dopo che si sono spente le telecamere del GF e il circo mediatico è finito, mi ha contattato’, ammette l’ex concorrente del reality show che aveva concluso il suo percorso con la lieta novella: una volta fuori il padre Bobby Solo si sarebbe fatto vivo per incontrarla.

Papà e figlia però non si sono ancora riabbracciati a causa dei molteplici impegni lavorativi di Bobby Solo, ma la tornée è agli sgoccioli e il cantante avrà tutto il tempo di rivedere Veronica.

‘Non ci siamo ancora incontrati: lui è stato impegnato finora in una tournée in America, tornerà proprio in questi giorni in Italia e finalmente ci riabbracceremo. Ho sentito la sua voce attraverso un messaggio vocale che mi ha mandato: non voglio svelare il contenuto per rispetto, ma è stato molto dolce’, racconta la Satti.

Insomma, chi si chiedeva se Bobby Solo avesse davvero riallacciato i rapporti con la figlia una volta sceso il sipario sul Grande Fratello, è stato accontentato.

Gradualmente, i due torneranno ad avere un rapporto padre-figlia, ma Veronica confessa di essere consapevole del fatto che questo percorso potrebbe richiedere del tempo. ‘Dopo quindici anni che due persone non si vedono si innescano delle dinamiche che vanno ponderate. C’è bisogno di premura e di rispetto, l’uno nei confronti dell’altra’, spiega.

La Satti non ha mail mollato e, aiutata da Barbara D’Urso è riuscita ad ottenere ciò che voleva. L’ex gieffina però ammette di aver fatto degli errori in passato. ‘Il mio essermi impuntata nel voler riabbracciare mio padre non credo sia stato il modo migliore per ricongiungermi a lui. Ero arrabbiata ed era diventata un’ossessione per me’, dichiara.

La rottura con il papà le ha creato alcuni problemi, ma oggi la Satti è tornata a sorridere. ‘Sono stata male, mi sono sentita spesso vinta e arresa alla vita. Due anni fa, poi, sono entrata in una clinica e ci sono stata per un mese: ho capito che non bisogna toccare il fondo per tornare a vivere. Oggi che mio papà c’è, è tornato anche il mio sorriso’, rivela in conclusione.