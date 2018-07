Sonia Bruganelli, nuova foto dal jet privato: ‘Invidia il prossimo tuo’

Sonia Bruganelli pubblica un nuovo scatto dal jet privato. Lo foto postata dalla moglie di Bonolis ha tutta l’aria di essere un’altra provocazione nonché un messaggio per chi la critica e l’attacca sui social per ostentare troppo spesso la sua ricchezza e come al solito anche questa volta sono tantissimi gli utenti che si scatenano contro di lei.

Si potrebbe lanciare una vera e propria serie: ‘Sonia Bruganelli e le foto dal jet privato’, dopo lo scatto a tema pubblicato una settimana fa ne arriva uno nuovo. D’altronde, come aveva rivelato lo stesso Bonolis, la moglie prova un certo piacere nel leggere i commenti ‘rosiconi’ dei suoi follower e anche questa volta non sono mancati i messaggi al veleno nei confronti della Bruganelli anche perché il nuovo scatto ha insito proprio un messaggio diretto nei confronti dei suoi ‘haters’.

Sonia Bruganelli, la nuova foto dal jet privato

Sonia Bruganelli suscita ancora la reazione dei suoi follower con la saga a tema ‘jet privato’. Lo scatto incriminato questa volta è quello di un semplice libro poggiato sulla poltrona del velivolo privato con cui Bruganelli e famiglia avrebbero viaggiato per andare in vacanza.

Invidia il prossimo tuo. Dedicato. A post shared by Sonia Bruganelli (@soniabrugi) on Jul 11, 2018 at 1:39pm PDT

Attenzione però, il libro fotografato non è un libro qualsiasi, ma ‘Invidia il prossimo tuo’ di John Niven, tant’è che la Bruganelli accompagna l’immagine con la seguente didascalia: ‘Invidia il prossimo tuo. Dedicato’. Dedicato a chi? Ovviamente a chi si scatena con commenti al veleno nei suoi confronti.

Ecco dunque l’ennesima, ultima provocazione di Sonia Bruganelli che chiaramente ha attirato tutti gli haters alla sua ‘corte’. ‘Quando entri in quel mondo lì (dei social, ndr) ognuno dice quello che vuole. Lei mette le trappole e in tanti abboccano con tutte le scarpe: passa il tempo così’, ha raccontato Paolo Bonolis a Maurizio Costanzo e in effetti anche questa volta il popolo del web ha lucidato la tastiera per comporre una serie di dichiarazioni contro l’autrice tv.

‘Abbiamo capito che viaggia in aereo privato, grazie a suo marito, e fa bene a goderselo. Ma avere questi atteggiamenti provocatori può pagare una volta, due, poi diventa stucchevole si sta trasformando nella parodia di se stessa’, si legge in uno dei commenti al post della Bruganelli.

C’è chi, invece, come al solito esagera e con cattiveria scrive: ‘Anche lei invidierà chi ha i figli tutti sani e lei no! Non si può avere tutto nella vita!’

Qualcuno la sostiene e la supporta in questa sua insolita campagna provocatoria anti haters. ‘Se non foste verdi dall’invidia questa foto non vi provocherebbe e non sprechereste il vostro tempo qui a mostrare la vostra indignazione. Vai Sonia, asfaltali tutti’, si legge ancora.

L’estate è ancora lunga e probabilmente Sonia Bruganelli ci delizierà con altre foto della saga sul jet privato, così come gli utenti continueranno a commentare i suoi scatti provocatori.