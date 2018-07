Ilary Blasi sarà assente all’ultima puntata di Balalaika

Ilary Blasi salterà l’ultima puntata di Balalaika, è l’indiscrezione trapelata nelle ultime ore. Il programma di intrattenimento e approfondimento calcistico chiuderà i battenti il prossimo 15 luglio e la moglie di Francesco Totti non sarà presente, almeno secondo alcuni rumors. La Blasi aveva già dato forfait durante la puntata trasmessa lo scorso 30 giugno per una vacanza a Mykonos, una scelta che aveva indignato qualche telespettatore e soprattutto la giornalista sportiva Paola Ferrari.

Balalaika avrebbe dovuto concludersi l’11 luglio, ma Mediaset ha cambiato in corso i programmi e ha previsto una puntata in più, così lo show terminerà il prossimo 15 luglio, giorno della finale Mondiale che vedrà Francia e Croazia contendersi l’ambito titolo. Una scelta probabilmente dovuta al fatto che in Italia c’è grande interesse per questa partita e moltissimi sono i tifosi della Croazia.

Balalaika dunque andrà in onda con una puntata imprevista e speciale che partirà dalle 19.00 e terminerà dopo la mezzanotte, ma a cui, come rivela Davide Maggio, Ilary Blasi non prenderà parte.

Ilary Blasi grande assente all’ultima puntata di Balalaika

La padrona di casa dà forfait proprio il giorno della chiusura dello show che l’ha vista impegnata insieme a Nicola Savino e Belen Rodriguez commentare i Mondiali 2018 che si stanno svolgendo in Russia.

Vero è che la puntata del 15 luglio non era affatto prevista e la trasmissione avrebbe dovuto concludersi l’11 luglio, dunque è probabile che la Blasi avesse già altri impegni.

Prevista una pioggia di critiche per questa assenza. Quando Ilary non si è presentata durante la puntata del 30 giugno scorso, è stata Paola Ferrari la prima a manifestare la sua indignazione per il fatto che la Blasi avesse preferito andare in vacanza a Mykonos piuttosto che mantenere l’impegno preso con i Mondiali di calcio.

La moglie di Totti si è giustificata affermando che la pausa da Balalaika era concordata e che non c’era nessun mistero, altrimenti lei e il marito non avrebbero pubblicato le foto di Mykonos sui social.

Per ora comunque nulla di confermato, ma se davvero Ilary dovesse non presentarsi all’ultimo atto dello show di Canale 5 potrebbe davvero sollevarsi un polverone. Soprattutto perché con il ‘caso Mykonos’ si è creato un precedente, anche se a difesa della Blasi è necessario dire che la scelta di fare una puntata in più da parte di Mediaset è da considerarsi davvero ‘last minute’.

In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, la moglie di Francesco Totti non ha nascosto di essersi sentita ‘un pesce fuor d’acqua’ come conduttrice di ‘Balalaika’.

Nelle ultime puntate Ilary è stata molto criticata per i suoi look, figuriamoci cosa potrebbe accadere se davvero non dovesse presentarsi durante l’ultima puntata di ‘Balalaika’.