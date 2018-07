Grande Fratello vip 2018, Manuela Arcuri nel cast? Solo insieme al fratello Sergio

Manuela Arcuri potrebbe prendere parte alla prossima edizione del Grande Fratello vip. Secondo alcune indiscrezioni però l’attrice avrebbe posto una condizione alla produzione del reality show: con lei dovrà esserci anche il fratello Sergio. Dopo un primo rifiuto, la Arcuri avrebbe accettato di partecipare al Gf vip dopo la proposta di far entrare nel cast anche il fratello.

A lanciare l’indiscrezione secondo cui l’attrice prenderà parte al prossimo Grande Fratello vip insieme a Sergio è il settimanale ‘Spy’. I fratelli Arcuri dunque potrebbero essere i nuovi Rodriguez. La scorsa edizione, infatti, Jeremias e Cecilia Rodriguez hanno partecipato in coppia al reality show.

Manuela Arcuri al Grande Fratello vip solo con il fratello Sergio

Manuela Arcuri ha già partecipato al Grande Fratello, ma solo in veste di opinionista nell’edizione del 2014 insieme ad Alfonso Signorini. La prossima stagione però potrebbe vedere l’attrice all’interno della casa più spiata d’Italia. Legata all’imprenditore Giovanni Di Francesco, la Arcuri è mamma di Mattia da 5 anni.

Sarebbe stata proprio la paura di sentire la mancanza del figlio a portare l’attrice a rifiutare la proposta di prendere parte al prossimo Grande Fratello Vip. Gli autori del programma avrebbero però trovato un escamotage e così a supportare Manuela potrebbe esserci proprio il fratello Sergio che le farebbe sentire la sua vicinanza nei momenti di difficoltà.

La Arcuri aveva partecipato come opinionista per quattro puntate, aveva poi dovuto dire addio al reality show proprio perché incinta e impossibilitata a sostenere le lunghe dirette. All’epoca, l’attrice non aveva potuto portare a termine l’impegno per potersi dedicare totalmente alla gravidanza e alla cosa più importante della sua vita, il suo bimbo.

L’attrice è molto legata al fratello Sergio e insieme della casa potrebbero formare una squadra unita proprio come è stato per Cecilia e Jeremias Rodriguez. Nella prima edizione del reality show versione vip erano state Antonella Mosetti e la figlia Asia Nuccetelli a formare il duo di famiglia all’interno della casa.

Chi è Sergio Arcuri, fratello di Manuela

Sergio Arcuri non è certo estraneo al mondo del piccolo schermo. Il fratello maggiore di Manuela ha 43 anni e ha abbandonato la carriera militare proprio per intraprendere la stessa strada della sorella: la recitazione.

Non è la prima volta che Sergio e Manuela formano un duo davanti alle telecamere. In coppia hanno recitato in alcune fiction tra cui ‘Furore’; ‘Pupetta’ e ‘L’Onore e il rispetto’. In tv, Sergio ha affiancato Veronica Maya nel programma ‘Incredibile’.

A settembre partirà la nuova edizione del Gf vip, chissà se vedremo i due fratelli varcare la famosa porta rossa ed entrare insieme nella casa più spiata d’Italia.