Telespettatori in fermento alla notizia che a Domenica In potrebbe ricomporsi la coppia Mara Venier – Cristiano Malgioglio, già vista in altre edizioni del contenitore domenicale della Rai. L’indiscrezione è partita qualche giorno fa (all’imprevedibile duo potrebbe aggiungersi anche Giucas Casella) e non è stata ancora smentita né dalla futura conduttrice del programma né dallla stessa Malgy, che anzi ha fatto capire che gradirebbe molto l’eventualità, pur senza escludere ulteriori ipotesi.

‘Ho avuto varie proposte televisive ma mi piacerebbe fare finalmente una cosa tutta mia’, ha spiegato Cristiano Malgioglio a Il Fatto Quotidiano, ‘Ci sono delle trattative con vari network, con Mara Venier ne ho parlato e sarei contento di lavorare con lei. Le voglio bene da sempre, sicuramente quando mi chiamerà io ci sarò e scapperò volentieri a Domenica In. Ma, ripeto, non è l’unica possibilità’.

Pare infatti che in casa Mediaset non abbiano alcuna voglia di farsi sfuggire un personaggio molto amato come Malgioglio, tanto che ci sarebbero un paio di proposte in ballo per farlo rimanere a Cologno Monzese: ‘Piero Chiambretti mi vorrebbe nella sua nuova trasmissione che andrà in onda su Rete 4. Io a Piero devo molto perché televisivamente mi ha cambiato pelle, per lui sono disposto a vestirmi anche da geisha con un ombrellino. E poi c’è Barbara D’Urso che vorrebbe confermarmi al Grande Fratello, e a me dispiacerebbe perdere la fascia di pubblico giovane che guarda quel reality’.

Ma la verità è che Cristiano Malgioglio questi programmi se potesse li farebbe tutti: ‘Sì, la cosa migliore sarebbe quella di evitare i contratti lunghi per poter fare cose diverse e passare dalla Rai a Mediaset senza troppi problemi’.

Esaltato dal successo della sua ‘Danzando Danzando’ (‘È la canzone più bella dell’estate, ci sono anche altri tormentoni ma questa li batte tutti’), e in attesa di sapere se la reunion Cristiano Malgioglio – Mara Venier ci sarà per davvero, il cantautore e showman originario di Ramacca si gode per il momento un’estate zeppa di appuntamenti: ‘Girerò molto nelle prossime settimane, mi vedrete anche a Battiti Live in onda su Italia 1. Inoltre sto preparando un brano da dedicare all’Italia dal titolo provvisorio ‘Portami a Panarea’: lo canterò in creolo usando alcune parole ghanesi per richiamare all’Africa’.