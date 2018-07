Paola Barale e la tv: ‘Sto fuori dal gregge, se non segui l’onda vieni escluso’

Paola Barale è lontana dalla tv e quando riappare sul piccolo schermo è perché sceglie con cura i progetti che le affidano. È ciò che sostiene la showgirl che sarà protagonista, insieme a Cristina Bugatty, di ‘Make Cup Cake’ (#MCC), sketch comedy pensata per il web e scritta dalla stessa Barale che ultimamente ama dedicarsi alla scrittura.

Intervistata da ‘Libero’, Paola Barale racconta il suo rapporto con la tv. La showgirl che tra gli anni Novanta e Ottanta ha avuto grande successo, non è più una presenza costante del piccolo schermo.

Paola Barale alla tv preferisce la scrittura

La sketch comedy con Cristina Bugatty, Paola Barale l’ha pensata e scritta di suo pugno, ma ammette di aver ideato tantissimi format molti dei quali sono stati scartati.

La scrittura però, rivela, continua ad appassionarla. ‘Cerco di concentrarmi su soggetti e argomenti che non siano già rappresentati; che non ci siano, ma si sa che le cose che non ci sono fanno un po’ paura. Sto fuori dal gregge, insomma, ma l’ambiente televisivo è strano: o segui l’onda, o ne vieni esclusa’, dichiara.

Di questa sua lontananza dal piccolo schermo e delle bocciature ai suoi progetti, Paola Barale non si mostra certo ‘rammaricata’. ‘Mi sento autonoma e indipendente: la libertà di scelta è la più grande ricchezza’, rivela.

Sulla cresta dell’onda tra gli anni Ottanta e Novanta, non è certo la prima volta che Paola Barale si dà alla recitazione: nel 1996 infatti ha avuto un ruolo da protagonista in ‘Cascina Vianello’, fiction di 4 puntate. ‘Sono passati 25 anni da allora: oggi non avrebbe più senso proporre un telefilm del genere, perché la televisione è profondamente cambiata; in ogni caso, ne conservo un ricordo bellissimo. Raimondo Vianello era un signore: non ho mai più incontrato un personaggio così. E anche Sandra: lei all’epoca interpretava una donna ‘avanti’, capace di tenere testa al marito. Loro due insieme offrivano un modello di coppia coraggiosa e moderna, anche se garbata’, ricorda.

Paola Barale attrice con Cristina Bugatty

Scritta e interpretata da lei, Paola Barale sarà protagonista con Cristina Bugatty in ‘Make Cup Cake’. In questa sketch-com, la showgirl, interpreta una compagna devota che sceglie di restare accanto al suo uomo nonostante abbia scelto di cambiare sesso.

Ultimamente insieme alla Bugatty si è dedicata ai casting per la scelta di Mateo, tra i protagonisti della serie. Sulle pagine social dedicata a questo nuovo progetto è stato condiviso qualche istante della ricerca di questo personaggio.

‘È una sketch-com, ma i temi sono seri: ciò che più conta è affrontarli in maniera libera’, così la Barale descrive il suo progetto. Presto la rivedremo dunque nelle vesti di attrice.