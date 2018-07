Dobbiamo davvero abituarci all’idea di considerare Alberto Mezzetti e Barbara D’Urso una coppia fatte e finita? In realtà continuiamo ad avere forti dubbi nonostante il vincitore del Grande Fratello 15 appaia molto sicuro di sé nella sua opera di corteggiamento verso la conduttrice di Mediaset: tra Barbara e Alberto corrono infatti quasi trent’anni di differenza e non crediamo assolutamente che lei voglia impegnarsi in una relazione tanto chiacchierata. Eppure il ‘Tarzan di Viterbo’ non si da per vinto al punto da dichiararsi addirittura ‘innamorato’ di Carmelita. Sarà vero?

‘Provo sensazioni fortissime, un senso di imbarazzo che mi è nuovo e un frastuono di emozioni’, ha confessato Alberto Mezzetti, vincitore dell’ultimo Grande Fratello, al settimanale Oggi, ‘Certamente corteggio Barbara D’Urso, è innegabile. E so farlo con grande entusiasmo, difficile restarne indifferente, è impossibile darmi il due di picche! A pensarci bene sono decisamente innamorato!’ Boom!

Pagheremmo di tasca nostra per vedere la reazione di Barbarella a una dichiarazione d’amore così sfacciata, ma temiamo che il nostro desiderio resterà tale. Di certo, però, il Mezzetti non teme la differenza d’età con la presentatrice di Domenica Live e Pomeriggio Cinque, anzi trova questa circostanza un vantaggio (per lui): ‘Barbara ha quasi trent’anni più di me, e quindi? A 18 anni ho fatto l’amore per la prima volta con una di 40, non mi sono mai piaciute le ragazzine. Sposarla? Quello no, non mi sposerò mai. Al massimo potrei pensare a un matrimonio indiano’.

Non siamo sicuri che Alberto Mezzetti e Barbara D’Urso si metteranno realmente insieme, siamo però sicuri che al ragazzone di Viterbo non facciano difetto il coraggio e anche una buona dose di faccia tosta. Guardate infatti con quanta sfrontatezza ha descritto il fisico della conduttrice: ‘Ho un debole per le sue cosce, sono perfette. La caviglia poi è in linea perfetta col suo ginocchio, le ventenni se le sognano quelle gambe. Non percepisco il suo seno, guardo sempre più su: ha una bocca meravigliosa con dei denti perfetti, bianchissimi, mentre i suoi occhi sono magnetici. Mi guarda pochi secondi ed è come se lo facesse da ore. Le sue mani poi sono affusolate e proporzionate, i suoi piedi da ballerina sono piedi vissuti, poi ha unghie perfette. Mi consumo a guardarla’.

Beh, non sappiamo se riuscirà nel suo intento ma di certo questo Alberto Mezzetti è uno che con le parole ci sa fare…