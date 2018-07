Stefano De Martino e Cristina Buccino stanno insieme? L’addio a Gilda Ambrosio

Solo una settimana fa Gilda Ambrosio aveva dichiarato che con Stefano De Martino non c’era nulla, soltanto una buona amicizia, ma la verità sembra essere un’altra. Pare proprio che la bella fashion influencer avrebbe scaricato il povero Stefano, ma lui non si è disperato più di tanto, infatti sulla rivista settimanale ‘Chi’ si legge che lui si sia ritrovato a una cena a Milano, in compagnia di Elodie Di Patrizi e Cristina Buccino.

Elodie, ex cantate di Amici è fidanzata, quindi i sospetti ricadrebbero sull’ex concorrente dell’Isola dei Famosi 2015.

Dopo la fine del matrimonio con Belen Rodriguez, il bel ballerino è riuscito a viversi le sue relazioni in maniera alquanto riservata, ma sembra che questa volta sia stato beccato.

L’occasione della cena non è stata l’unica, secondo il giornale i due si sarebbero visti altre volte negli ultimi tempi. ‘Gli incontri tra De Martino e la Buccino, che non si seguono sui social per non destare sospetti, si stanno intensificando. Cristina Buccino la fidanzata segreta del ballerino scaricato dall’influencer Gilda Ambrosio?’, un quesito che si ripete, visto che Stefano continua a dichiararsi single.

I due non si seguono su Instagram, ma Stefano mette spesso qualche like alla prorompente Cristina, cercano di non destare troppi sospetti?