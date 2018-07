Romina Power in vacanza con il suo nuovo amore

Romina Power è sempre in viaggio, che sia per lavoro o per piacere, sui social si vedono spesso scatti che la ritraggono in giro per l’Italia. Dopo il live a Genova con insieme ad Al Bano, Romina ha deciso di passare del tempo con un nuovo amore. Chi sarà?

Si tratta della sua cagnolina Daisy, insieme a lei da quattro anni, l’unico amore di Romina, almeno per il momento. ‘Lei dorme e mangia con me. Non vado in palestra, ma faccio lunghe passeggiate insieme a lei. E se scelgo un ristorante vado in un posto dove Daisy è ben accolta’ dice la cantante, insomma non si separa mai dalla sua compagna di viaggi e di avventure. Infatti in una delle ultime foto su Instagram, Romina è proprio con Daisy su un autobus. Dove saranno dirette stavolta?

Romina non ha mai nascosto il suo amore per gli animali, anzi ha anche parlato dell’importanza degli amici a quattro zampe nelle situazioni in cui si ha bisogno di supporto emotivo: ‘Credo che il mondo abbia bisogno dell’amore che ci sanno dare gli animali e che spesso noi non sappiamo ricambiare in modo adeguato. Non è il mio caso: per Daisy ho parole così d’amore così profonde che le mie stesse figlie ne sono gelose’.