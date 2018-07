Era da tempo che si vociferava di una clamorosa rottura tra Fabio Rovazzi e Fedez e la conferma definitiva è giunta dalla viva voce del cantante milanese, autore due anni fa della super mega hit estiva ‘Andiamo a Comandare’, che pur mantenendo un certo riserbo sui fatti che hanno portato alla dipartita artistica dal suo mentore, ha spiegato che effettivamente la loro amicizia ha subito un ‘inciampo’ a causa di vedute completamente differenti. In realtà pare che tra i due sia successo qualcosa di abbastanza grave, dato che i rumors parlano di ricorso alle vie legali (per non parlare del depennamento di Rovazzi dalla lista degli invitati al matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni), ma il buon Fabio non ha voluto svelare di più.

‘Ringrazio Fedez per ciò che ha fatto per me all’inizio’, ha detto Fabio Rovazzi durante la presentazione del suo nuovo singolo ‘Faccio Quello Che Voglio’ (un titolo evocativo?), ‘Per la spinta che mi ha fornito e per la mano che mi ha dato durante il mio percorso. Le amicizie nascono, crescono, corrono e a volte… inciampano. Noi siamo, bene o male, inciampati perché abbiamo in mente delle idee differenti. Io ho delle velleità totalmente diverse dalle sue e spero che i rapporti si risanino col tempo. Però queste cose sono ca**i miei, perciò non chiedetemi di più’.

‘Faccio Quello Che Voglio’, il nuovo singolo di Fabio Rovazzi, in radio da venerdì 13 luglio, si candida fin da subito tra i tormentoni musicali dell’estate 2018, anche perché il brano presenta tre featuring di assoluto livello: Al Bano, Emma Marrone e Nek.

Il singolo, ha spiegato l’eclettico Rovazzi, fa parte di una sorta di ‘trilogia’ iniziata con ‘Volare’, il brano cantato con Gianni Morandi, e che si svilupperà ulteriormente in autunno con un terzo capitolo. Se la canzone precedente ironizzava sull’utilizzo ossessivo dei social, con ‘Faccio Quello Che Voglio’ il buon Fabio aggiunge un tassello alla trama con una provocazione e una riflessione che nascono dall’esigenza di porre l’accento su modelli di riferimento e comportamenti sbagliati. Nel video di ‘Faccio Quello Che Voglio’ oltre ad Al Bano, Emma Marrone e Nek appaiono anche Gianni Morandi, Carlo Cracco, Eros Ramazzotti, Fabio Volo, Rita Pavone, Massimo Boldi, Flavio Briatore, Roberto Pedicini e Diletta Leotta.