Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore di nuovo insieme, abbracci e baci tra i due ex

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono apparsi di nuovo insieme. La coppia che si è separata lo scorso dicembre continua a frequentarsi nonostante il matrimonio sia naufragato. I due ex coniugi hanno sempre ammesso di voler pensare prima di tutto al bene del loro figlio Nathan Falco. Di recente è trapelata l’indiscrezione secondo cui l’imprenditore avrebbe vietato alla ex moglie di partecipare al Grande Fratello vip, una voce poi smentita da Briatore.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono stati pizzicati insieme. Il settimanale ‘Chi’ ha pubblicato alcuni scatti dell’ex coppia. Tra baci e abbracci, i due ex coniugi sono apparsi uniti. L’imprenditore e la showgirl calabrese si sono detti addio lo scorso dicembre dopo 9 anni d’amore. La Gregoraci è attualmente legata a Francesco Bettuzzi.

L’ex moglie di Briatore e il manager parmense sono usciti allo scoperto mesi fa, immortalati sempre dal settimanale di Signorini per le strade di Parigi.

Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci beccati insieme

Secondo quanto riportato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, Elisabetta Gregoraci ha ricevuto un passaggio dall’ex marito che l’ha accompagnata fino a Roma col suo aereo privato. Una volta atterrati, i due si sono scambiato un affettuoso bacio sulla guancia e un caloroso abbraccio. Anche da separati, gli ex coniugi Briatore continuano a fare ‘gossip’.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore dunque hanno mantenuto un ottimo rapporto, dopo 9 anni d’amore e un figlio non è così scontato. Molte coppie infatti non riescono a mantenere un buon legame dopo la separazione, ma non è certo il caso dei due ex coniugi.

Nei giorni scorsi l’ex coppia è tornata alla ribalta per il caso ‘Grande Fratello vip’. A sottolineare il grande ascendente che l’imprenditore avrebbe ancora nei confronti della ex moglie, è trapelata la voce secondo cui Briatore avrebbe impedito a Elisabetta Gregoraci di prendere parte alla prossima edizione del reality show.

Il nome della showgirl era saltato fuori come possibile membro del cast della prossima edizione del ‘Grande Fratello vip’. La presunta intromissione dell’imprenditore nelle trattative tra la Gregoraci e la produzione del Gf sono state smentite da lui stesso. Briatore ha anche dichiarato che l’ex moglie non gli ha mai parlato di una sua partecipazione al reality di Canale 5 e che non crede voglia entrare nel cast.