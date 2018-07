Sara, la figlia di Pino Daniele si è laureata: con lei anche Aurora Ramazzotti

Sara Daniele si è laureata e ha condiviso su Instagram le foto del lieto evento. A festeggiare la figlia di Pino Daniele in un giorno così importante anche Aurora Ramazzotti. 'Sono fiera di te, oggi chiudi un capitolo, anzi... chiudi proprio un libro per iniziare a scriverne un altro', ha scritto la figlia di Eros in una lunga dedica per la sua amica

da Chiara Podano, il